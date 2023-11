Cecilia López solicita más presupuesto justo para el 2024 para la salud de los pueblos originarios

La diputada vicepresidenta del Congreso del Estado, Cecilia López Sánchez, solicita presupuesto justo para el 2024 para la atención de la salud de los pueblos indígenas y garantizar a las personas que hablen lengua indígena acceso a intérpretes en salud para tener acceso a un diagnóstico adecuado en todas las unidades médicas.

Dijo la vicepresidenta durante la sesión ordinaria de este martes, que al no tener intérpretes de lenguas maternas en las unidades médicas de Chiapas se corre el riesgo de no recibir el diagnóstico adecuado para el tratamiento a la salud integral, la entidad tiene un promedio de un millón 500 mil indígenas, un 30 por ciento de la población estatal, y no hay intérpretes en ninguna institución del sector salud.

El Congreso del Estado autorizó al ayuntamiento de Tapachula desincorporar de su patrimonio el predio de 4 mil 888 metros cuadrados, para donarlo al gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación, donde se encuentra la Escuela Primaria Federal Bilingüe Manuel Gutiérrez Nájera, en el asentamiento humano El Alazán.

A la vez, aprobó el mismo ayuntamiento de Tapachula desincorporar de su patrimonio una superficie de 2 mil 590.60 metros cuadrados, para donarlo a la Secretaria de Educación, donde se ubica el Jardín de Niños y Niñas Héroes de Chapultepec, en el asentamiento humano El Alazán.

A propuesta de la Comisión de Hacienda, el pleno de la LXVIII Legislatura Local autorizó al ayuntamiento de Arriaga desincorporar una superficie de 30 mil metros cuadrados, para donarlo una sede del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, ubicado a 900 metros de la marcha urbana. Local Chiapanecos terminan pagando "los platos rotos" de la COMAR ante la crisis migratoria: Ovando

En sesión presidida por la diputada Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, la LXVIII Legislatura Local dio lectura al punto de acuerdo por el que se exhorta a las diferentes entidades de la administración pública estatal y municipal para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan la capacitación y certificación de intérpretes de la lengua de señas, toda vez que según la diputada Petrona de la Cruz Cruz, una de cada cien personas presentan discapacidad de le guaje y auditiva.

