Solicita PRI apertura a la iniciativa privada en la reforma eléctrica

El pleno de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, dio entrada en sesión ordinaria virtual con la asistencia de 37 legisladores de un total de 40, al punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a incorporarse en la reforma constitucional en materia eléctrica una perspectiva regional que contribuya al fortalecimiento de las condiciones económicas y sociales del sureste de la república.

Durante la sesión presidida por la diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Antonio Zuarth Esquinca, propuso que este tema requiere de la mayor inclusión, es crucial para el país y para Chiapas, y en el diálogo debe construirse la república en razón de la urgencia de modernizar el sector con resultados concretos para el beneficio de la ciudadanía que exige servicios de calidad y tarifas justas.

Propone que el sector privado participe en el desarrollo del sector con la rectoría del Estado Mexicano para que el país sea competitivo para las presentes y futuras generaciones, lo hagamos con la mayor responsabilidad y en ese sentido, tenemos que construir puentes no barreras, y Chiapas debe estar presente por su gran aportación a través de la generación de energía hidroeléctrica a través de las presas del río Grijalva.





Tenemos que apostarle a la innovación con inclusión y justicia social, con reglas claras y certeza jurídica para la participación de la iniciativa privada, que no se estigmatice al sector privado porque el verdadero desarrollo económico y social no deja afuera a nadie, no quitarle acceso a precios competitivos, destacó Zuarth Esquinca.

A la vez, dio entrada a la iniciativa de adición del párrafo VII al artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para constituir en el Congreso del Estado un parlamento abierto y consulta previa que atienda las necesidades de la población en su justa dimensión, tenemos que escuchar al pueblo, consultarlo, estrechar vínculos y plantear las grandes soluciones a las necesidades más urgentes, ello a propuesta del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano.





Tenemos que apostarle a la innovación con inclusión y justicia social, con reglas claras y certeza jurídica para la participación de la iniciativa privada dijo Zuarth Esquinca





Por otra parte, María Luis López Sánchez, del PVEM, planteó igualdad sustantiva de los derechos entre las mujeres y hombres, solo así seremos iguales, mientras que la diputada local Leticia Méndez, del PRI, insistió en la importancia de defender la igualdad, valorar y reconocer el voto al sufragio de las mujeres en México, por su parte, la diputada Elizabeth Escobedo Morales, pidió sensibilidad a la población para la detección oportuna del cáncer de mama para su tratamiento adecuado para salvar vidas humanas.

Por el partido del Trabajo, la diputada María Reyes Diego, dijo que la conmemoración del sufragio femenino en México el pasado 17 de octubre, debe servir para garantizar la inclusión auténtica de las mujeres en la toma de decisiones, en la misma sesión, la diputada Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, abundó que este Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, reconocemos el esfuerzo de las mujeres y bien vale la pena aumentar las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.





Exhortan a la Cámara de Diputados a incorporarse en la reforma constitucional en materia eléctrica una perspectiva regional que contribuya al fortalecimiento de las condiciones económicas y sociales





De Redes Sociales Progresistas, Sandra Cecilia Herrera Domínguez, planteó atención justa al sector agropecuario con presupuesto justo para aliviar la pobreza y garantizar el abasto alimentación, además de combatir el impacto ambiental, en ese sentido, del PT, Mario Humberto Vázquez López, pidió a la federación y al estado, destinar los recursos públicos justos que requiere el campo para mejorar la producción agropecuaria.

Finalmente, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, habló de la propuesta de la revocación del mandato a la que se somete el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo, porque el pueblo pone y el pueblo quita, pero también estamos siendo evaluados en el Congreso del Estado, del que el pueblo espera grandes soluciones para mejorar sus condiciones de vida.