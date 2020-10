Solicitan desafuero de la alcaldesa y síndico de Simojovel

El diputado local Omar Molina Zenteno, solicitó al Congreso del Estado, desaforar a la presidenta municipal, Viridiana Hernández y al síndico de Simojovel de Allende, Gilberto Martínez Andrade, del Partido Verde Ecologista de México, por delitos de corrupción, debido a que los recursos públicos que deben ser ejercidos para la obra pública en las comunidades, lo entregan en efectivo para promover al síndico, para las elecciones del 6 de junio del 2021.

Han entregado recursos del erario en los ejidos El Jardín, Platanar, Los Positos, Pabuchil, Los Cocos y los barrios Charpes, la Ilusión, Carmen Las Limas, San José el Progreso, Guadalupe, Santa Anita, San José Las Lajas y La Libertad; en este último se había acordado construir viviendas de 84 mil pesos, sin embargo, el síndico municipal les dijo que no se podía construir viviendas y ofreció 10 mil pesos a cada jefe de familia.

Estos recursos se entregan en efectivo en vez de realizar obras públicas para el bien común y que el ayuntamiento a cargo de Viridiana Hernández, pretende acreditar ante el Congreso del Estado y Auditoría Superior del Estado, con programas como mejoramiento de vivienda; la entrega de dinero es a cambio de promover al síndico municipal, Gilberto Martínez Andrade, para las próximas elecciones.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Molina Zenteno acusó que Gilberto Martínez Andrade, presenta acta de nacimiento del estado de Veracruz y una segunda del estado de Chiapas, con un registro extemporáneo en el 2012 en el municipio de Suchiapa y tramita la CURP en Veracruz y una más en Chiapas, mientras que exhibe una acta de nacimiento con la que contrajo matrimonio con la alcaldesa Viridiana Hernández, expedida en el estado Veracruz y luego acreditó ser ciudadano con credencial de elector expedida en Veracruz.

A la vez, expuso el legislador, se denuncie ante la Fiscalía General de Justicia, los delitos de corrupción, toda vez que no hay entrega de la cuenta pública mensual y anual del 2019, no se comprueban los recursos y se siguen entregando en efectivo para la compra de conciencias para las próximas elecciones locales de junio del 2021. Insistió que debe procederse a la integración de las carpetas de investigación por corrupción y el Congreso del Estado proceda al desafuero de ambos para que respondan ante la justicia, basta de impunidad; "el Congreso del Estado no puede ser cómplice ni callar los actos de corrupción".

Dijo que desde el pasado lunes 26 de octubre pobladores de Simojovel de Allende se están presentando voluntariamente ante diversas instancias para denunciar los malos manejos de los recursos públicos, federales, estatales y municipales; el pueblo está levantando la voz por los canales adecuados.

Local Carlos Morales gobierna para los "cuates" en Tuxtla: Ochoa Gallegos

Por otra parte, Omar Molina acusó que la presidenta municipal Viridiana Hernández y el síndico municipal, de Simojovel de Allende, Gilberto Martínez Andrade, dieron de baja a cinco trabajadores del ayuntamiento que asistieron a un evento político de un partido distinto con el que el síndico busca ser presidente municipal en la próxima elección.

En los próximos días daremos a conocer los nombres y los expedientes laborales y penales debido a que han acudido a presentar demanda por violación a sus derechos laborales, amenazas, agresiones y abuso de poder, en contra de la presidenta municipal y el síndico, reiteró.

En días pasados el tramo carretero El Bosque - Simojovel de Allende estuvo bloqueado por la inconformidad en contra del ayuntamiento de El Bosque, que encabeza Aurelia Sánchez López, para demandar la entrega de recursos en efecto del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), esa práctica ha generado tanto daño, pérdidas económicas a los municipios de Simojovel de Allende, El Bosque, Huitiupán, San Andrés Duraznal y Amatán.