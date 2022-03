"Son radicales" Tuxtlecos opinan acerca de normalistas

Entre los grupos más populares de manifestantes en Tuxtla se encuentran los normalistas, quienes llevan años haciendo de las suyas en la capital chiapaneca y son los que han protagonizado batallas campales en contra de los uniformados a tal grado de salir en noticias nacionales. En estos últimos días, dicho grupo se ha visto agrupado en las calles de Tuxtla, pero, de manera sorpresiva solamente han salido a protestar y no han cometido actos vandálicos, situación que ha hecho opinar a los ciudadanos de la capital.

El pasado viernes en el crucero de la coca, el día de ayer martes en el libramiento y hoy en la torre Chiapas, los grupos normalistas han salido a pronunciarse en contra del gobernador Rutilio Escandón; en las tres ocasiones se han presentado de manera pacífica y únicamente se han visto pancartas de apoyo a la resolución de sus problemas; aunque actualmente han demostrado paz en sus peticiones, las personas de Tuxtla Gutiérrez no olvidan lo que anteriormente han hecho en sus marchas y cuando escuchan que estas personas se reúnen prefieren evitar la zona o incluso cerrar sus negocios para no verse afectados.

“Son radicales, ahorita están tranquilos pero cuando no sean escuchados volverán a estar realizando destrozos; hace unos años me quebraron un cristal del carro y no podemos decir nada, no podemos quejarnos porque si no nos va peor” Ciudadano del centro.

En los últimos días normalistas han salido en tres ocasiones; en dos únicamente protestaron y no hicieron actos de destrozos, pese a ellos los ciudadanos se mantienen pendientes / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

“Me parece que están demostrando que también pueden pedir las cosas de manera civilizada, ojalá el gobierno escuche ahorita que están tranquilos y calmen sus dudas o al menos los apoyen, para que no vuelvan a realizar los actos de antes” Guadalupe Narcia, estudiante.

“Creo que tienen ya un ultimátum por todo lo que han hecho en la ciudad o quizá están tratando de demostrar que pueden ser pacíficos, nosotros ya los conocemos y les tememos, ojalá se queden así por siempre” Erick, transeúnte.

“Siempre estoy pendiente de El Heraldo para saber en donde están, si veo que están en un punto trato de evitarlo, no solo por el tráfico sino porque aún calmados son peligrosos y siempre hay que estar pendientes” Sofía Herrera, ama de casa.

Por el momento el grupo de normalistas ha mostrado respeto ante la gente de Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, por lo cometido en anteriores años, el miedo de los posibles destrozos ya está en cada uno de los habitantes quienes prefieren no estar cerca de sus manifestaciones para evitar que sus pertenencias sean robadas o sus vehículos dañados.