Suman 12 casos y una defunción más en Chiapas

El Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó que en las últimas horas 12 casos positivos de Covid-19, por lo que el balance actual de la pandemia asciende a 7 mil 210 contagios.

En tanto, sobre las defunciones, la Secretaría de Salud del estado informa que recientemente se reportó una, por lo que la cifra actual es de 573.

Los casos nuevos de Covid-19 se distribuyen de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez con seis; y los municipios de Comitán, El Parral, Las Rosas, Mitontic, Palenque y Tapachula, un caso cada uno.

Se trata de nueve mujeres y tres hombres, mayores de 15 años, de los cuales la mitad tiene factores de riesgo al cursar con obesidad, tabaquismo, diabetes e/o hipertensión.

Por ello la insistencia de las autoridades sanitarias para que la ciudadanía continúe con el uso obligatorio del cubrebocas y el gel antibacterial, además de que los filtros de en estar establecidos en los negocios y centros de autoservicio.

Lo mismo ocurre para el transporte público, con la norma de que quién no use el cubrebocas no podrá abordar el transporte de pasaje ni ingresar a las plazas comerciales y tiendas de autoservicio.