La expansión de supermercados en Tuxtla afecta a mercados Tradicionales

La llegada y expansión de supermercados y tiendas convencionales en Tuxtla Gutiérrez ha generado cambios de hábitos de compra de los ciudadanos, afectando a locatarios de los mercados públicos como el 5 de Mayo y Juan Sabines, así como tiendas de barrio, disminuyendo la afluencia de compradores en estos sitios.

Ante esto, los locatarios señalan que compiten contra cadenas que ofrecen muchos beneficios como el estacionamiento gratuito, el aire acondicionado, precios más baratos por sus compras a granel, entre otros.

Bajan ventas en los mercados tradiciones

En los últimos años, los locatarios de los mercados locales citados han observado una merma considerable en sus ventas. Eneyda Ramírez, quien ha vendido mariscos en el mercado Juan Sabines por más de 35 años, relata que la afluencia de compradores ha disminuido desde que los grandes supermercados abrieron sus puertas y se establecieron en la capital chiapaneca.

"Había muchísima venta, ahorita por donde quiera venden productos del mercado. A veces mucha gente no se va por la calidad del producto, sino por los beneficios que ofrece un supermercado. El ir al centro comercial te ahorras más tiempo a venir al Centro que hay mucho tráfico, que está muy saturado de gente, eso hace que bajen nuestras ventas", explicó.

Por su parte, don Mariano Pérez, locatario del mercado 5 de Mayo señala, hoy en día existe mayor competencia, lo que amplía las opciones a los compradores, quienes pueden decidir en ir a lugares más cercanos a sus hogares o elegir otras comodidades.

"Está muy complicado el mercado porque ya hay de todo y por todas partes. Hay mucha competencia donde puedan comprar, la gente decide lo que le queda más cerca. Ojalá que venga el cliente que la gente compre".

Local Emprendedores oaxaqueños traen sabores exóticos a Tapachula

Competencia desigual

Uno de los factores que ha exacerbado esta situación es la capacidad de los supermercados para ofrecer precios más bajos, gracias a sus acuerdos con proveedores y sus compras al por mayor, lo que deja a los locatarios en gran desventaja, ya que no pueden igualar estos precios sin sacrificar sus márgenes de ganancia.

Así también existen otros factores como el estacionamiento gratuito, amplio y ordenado, las áreas climatizadas, la variedad de productos, las ofertas, imposibilitandolos a competir contra las grandes cadenas.

Don Mariano Pérez señaló que ya no resultan grandes ventas para los negocios ante la expansión de las grandes cadenas, así como el aumento de la competencia, lo que resulta en la merma de sus ventas; menciona que los mercados ya están muriendo ante la ausencia de compradores.

"Antes eran pocos los comerciantes, ahora hay muchos. Por eso ya no resulta bien para el negocio, sale para la inversión, para pagar deuda ya no alcanza. Lo único que se puede sacar es para la comida, para la tortilla. Ya no es igual como antes. Yo vendía en el Pascacio Gamboa, antes vendían bien, ahora ya quedó muerto el mercado", externó don Mariano.

El impacto en las tiendas de barrio

Las pequeñas tiendas de barrio también han sido duramente golpeadas por la presencia de las llamadas tiendas de conveniencia. Estas tienditas que alguna vez fueron la opción preferida para compras rápidas y de emergencia, ahora enfrentan una competencia feroz.

Rosa Pérez, propietaria de una tienda de abarrotes en la colonia Centro, señala que sus ventas han caído un 30 por ciento desde que tres tiendas Oxxo abrieron en la misma colonia. “Los clientes prefieren ir al Oxxo porque encuentran más variedad, tienen el clima, hay estacionamiento. Nosotros no podemos competir con eso”, externó.

Adaptación y resiliencia

A pesar de la adversidad, los locatarios del mercado buscan maneras de sobrevivir. Eneyda Ramírez señala que la clave está en ofrecer un servicio personalizado y productos frescos que no siempre se encuentran en los supermercados.

"En los centros comerciales, el producto es más refrigerado. Otra cosa, el producto de allá es más caro. Acá, el ama de casa en el mercado encuentra todo lo que necesite y al mejor precio, de buena calidad. Lo tenemos con mucho hielo, buena atención, lo detallamos bien, somos expertas en arreglar el producto como la gente lo quiere".

Locatarios se ven obligados a recurrir a préstamos para sobrevivir debido a las bajas ventas/Foto: Marvin Bautista / Diario del Sur

Se pierde la costumbre de ir al mercado

El impacto de los supermercados en Tuxtla Gutiérrez ha sido significativo en las familias, ya que antes para muchos niños era especial el acompañar a sus padres o abuelos al mercado, sin embargo, en la actualidad los jóvenes están siendo acostumbrados a ir solamente al supermercado, perdiendo la tradicional visita a los centros de abasto públicos.

"Entra muy poca gente y aparte de eso hay muchos jóvenes también que ya no vienen a los mercados, se van a los centros comerciales, los mal acostumbran y la verdad sí nos damos cuenta. En el mercado ahorras más, por lo que invitamos a los jóvenes a que vengan al mercado", dijo Ramírez Morales.

Locatarios han invitado al público en general a acudir a los mercados y aprovechar estos lugares, los cuales ayudan a levantar gran parte de la economía regional, ya que ahí en su mayoría lo que se venden son productores chiapanecos. Además que estos sitios albergan la riqueza culinaria y cultural de Chiapas.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️