Polémica en escuelas por "cuotas de apoyo clandestinas"en Tuxtla

Con el cierre del ciclo en la educación básica los directivos ya se encuentran planeando el inicio del nuevo curso que comenzará en el mes de agosto; por lo cual de poco a poco han estado llegando los requisitos para la reinscripción, sin embargo, como es costumbre en algunas escuelas volvieron a aparecer las llamadas cuotas de apoyo que sirven para sanar los espacios dañados durante el ciclo escolar para así tener mejores espacios, sin embargo, la cantidad en escuelas como él Cendi “Juan Jacob” y la primaria “Justo Sierra” ya provocó algunas polémicas en los padres.

Aunque son pocas las escuelas quienes ya revelaron el tema de la inscripción y las nuevas normas del próximo ciclo que comenzará el mes de agosto; ya hay quejas sobre el tema del regreso de las cuotas que fueron prohibidas por el senado; pues a parte de ser algo ilícito, el costo que pusieron es muy elevado, lo cual alertó a los padres de familia quienes no están de acuerdo y tienen miedo a que si no lo pagan se les condicione la entrada a sus hijos tal y como sucedía mucho tiempo atrás.





En Tuxtla Gutiérrez los años de pandemia hicieron que muchas escuelas se olvidaran del tema de la cuota de apoyo / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





En Tuxtla Gutiérrez los años de pandemia hicieron que muchas escuelas se olvidaran del tema de la cuota de apoyo, pues al no utilizar las instalaciones no se debía meter mucha mano de obra para arreglarlas, sin embargo, solo un ciclo presencial bastó para que nuevamente volvieran a parecer en distintas escuelas; para algunos padres, el problema no es que aparezca, sino la cantidad excesiva que ponen, siendo prácticamente cuatro veces el costo de la inscripción.

El caso más marcado se suscitó en el cendi “Juan Jacob” ubicado en el oriente de la ciudad, en el que sin ningún tipo de junta previa enviaron los requisitos para el nuevo ciclo, en donde rápidamente los padres saltaron pues la cantidad de la cuota estaba arriba de los dos mil pesos, situación que molestó a más de uno pues afirma que este tipo de sitios tiene apoyo por parte de la Secretaría de Educación además de otros recursos del gobierno.





“Es un abuso, no hubo junta previa, no hubo preguntas únicamente lanzaron la imagen como si ninguno de nosotros fuera a saltar; es muchísimo dinero para una escuela que tiene apoyo de la secretaría, ya nos pronunciamos pero no recibimos respuesta, espero que pronto pueda haber una reunión y aclararnos todo” Paola Núñez, madre de estudiante.





Hubo un sector de padres que no lo aprueban ya que esto dejó de ser permisible hace mucho tiempo / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Otro caso similar se suscitó en la primaria Justo Sierra del lado poniente de la ciudad, al momento de entrar en votación se tocó el tema de la cuota para los padres, pero en este sitio fueron considerados en el conteo; pues los directivos quieren mejorar las instalaciones y para eso se necesita el apoyo de los papás; aunque la mayoría votó a favor, hubo un sector de padres que no lo aprueban ya que esto dejó de ser permisible hace mucho tiempo.

El senado es claro en estas situación y el castigo para aquellas escuelas que pidan la cuota es una multa e incluso si no permiten el acceso puede llegar a ser motivo de años de cárcel; por lo cual, muchas escuelas manejan esto de la cuota por debajo del agua únicamente en las juntas con los padres de familia.