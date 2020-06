Taxis foráneos sin pasaje; desde la fase dos de la pandemia se han visto afectados

Choferes de taxis de rutas foráneas que viajan desde otros municipios a Tapachula, reportan disminución de hasta 70 por ciento en el flujo de pasaje.

Los agremiados a distintos sitios de transporte señalan que desde la fase dos de la pandemia se han visto afectados debido a las pocas corridas que realizan por la falta de pasaje ya que muchos han dejado de laborar y otros no salen de casa.





Señala que el coronavirus ha provocado que trasladen a uno o dos pasajeros en cada corrida, por lo que no cumplen con la cuenta del día.

Rafael “N” | conductor delSitios Primero de Mayo de Tuxtla Chico





Dijo que por fortuna el monto diario de cuenta se redujo de 450 a 200 pesos, sin embargo, tienen que lidiar con el suministro de gasolina al vehículo y sacar su sueldo.

“Es difícil porque no hay pasaje, la gente no está yendo a Tapachula por distintas razones, las principales son que no hay clases y muchas que trabajan en dependencias de gobierno no están laborando”,explicó.





Lee tambièn: Debido a la falta de protección no quieren salir a trabajar





“Hace apenas unos días, en un día hábil, hubo muy poco pasaje, yo llegué con 50 pesos a mi casa y eso ni para comer alcanza”, indicó.

En este sitio con sede en Tuxtla Chico y Frontera Talismán, 40 taxis se encargan del traslado de pasaje desde este municipio a Tapachula.

La misma situación se repite con taxistas de Cacahoatán, que también han reducido la cuenta diaria ya que viajan con tres pasajeros para evitar contacto directo entre ellos.

Choferes del sitio Miguel Hidalgo, señalan que el precio por corrida son 26 pesos por persona, sin embargo, desde que se dio el incremento al pasaje, aunado a la pandemia, no han podido recuperarse y regresan con poco dinero a casa.





/JO