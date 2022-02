Taxis piratas son los principales afectados en operativos

Conductores del servicio de transporte en su modalidad taxi han sufrido infracciones por no estar regularizados; debido a los operativos de tránsito municipal se han logrado detener a varios conductores y se esperan que sigan más con estos constantes trabajos preventivos. Los taxistas por ahora se mantienen ajenos a la situación pues no saben cómo funcionan estos operativos y solamente crece el miedo de caer en el corralón estés o no estés regularizado.

Tras los anuncios de los constantes operativos para reducir el número de “piratas” en la ciudad, los conductores se mantienen alertas, pues algunos afirman que no con el simple hecho de estar regularizado te salvas de no caer en el corralón, sino que por alguna falta de documento o por caducidad del mismo se te medirá con la misma vara; por lo otro lado, algunos chóferes quienes fueron más sinceros y admitieron no estar “en regla” de igual forman se mantienen ajenos a la situación porque les ha tocado que los uniformados los dejan pasar sin detenerlos por lo cual, no se sabe cómo se manejen estos operativos.





Conductores del servicio de transporte en su modalidad taxi han sufrido infracciones por no estar regularizados; debido a los operativos de tránsito municipal / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Autoridades, conductores y hasta los mismos ciudadanos saben diferenciar cuando el transporte no está regularizado, me ha tocado pasar en donde están los uniformados y me dan paso, no sé cómo funcione pero esto le afecta a todos los choferes ya que si estás regularizado o no, si se te olvida algún papel o permiso puedes llegar a caer” comentó un taxista quien admitió no estar en regla.

Otros más comentan que estos “operativos” son simples pretextos de las autoridades para llenar los corralones, pues, según afirman los mismos conductores existen convenios entre cada uno de ellos con los uniformados y cada auto enviado es una cierta cantidad de dinero para el que lo envía; por lo cual, sin importar que seas pirata o no, se le hará hasta la más minuciosa revisión para poder encontrarle un falta. Cabe aclarar que lo anterior es pura especulación de los conductores y hasta el momento no se ha comprobado nada.





El miedo de caer al corralón no es tanto por la falta o por quedarte sin vehículo sino por el costo de salir de ahí; ya que según información el monto para poder recuperar tu automóvil ronda desde los seis mil, hasta los 10 mil pesos y si vuelven a reincidir podrás volver a caer en el corralón aunque solamente hayan pasado minutos de haber salido. Por lo anterior, conductores del transporte en su modalidad taxi temen caer en estos operativos de la autoridad donde estés o no estés regularizado podrás llegar a caer en el corralón.