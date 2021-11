Te decimos cómo identificar la violencia psicológica

Tuxtla Gutiérrez. Acoso afectivo, manipulación mental y agresión insospechada son algunas de las acciones que engloban la violencia psicológica, un aspecto que se encuentra dentro del delito violencia familiar.

En 2018, con 6 mil 32 carpetas de investigación, la violencia familiar fue calificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) como el principal delito en la entidad. En el último trimestre de 2021 (agosto-septiembre), se abrieron en promedio 84 carpetas de investigación a la semana, con base en datos emitidos por el Observatorio Ciudadano Chiapas.

Sin embargo, dentro de la violencia familiar se encuentran diversos tipos de violencia, entre ellas, emocional, física, económica, patrimonial y sexual; la física es la más visible, mientras que la emocional o psicológica podría pasar desapercibida por la víctima hasta que se desvincula, incluso años después, de su agresor.

Gabriela “N”, vivió violencia psicológica por parte de su ex pareja con quien vivió durante siete años y procrearon dos hijos. Ella no fue consciente de lo que vivió hasta seis años después, luego de que un psicólogo y amigo suyo se lo mencionó.





En 2018, con 6 mil 32 carpetas de investigación, la violencia familiar fue calificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) como el principal delito en la entidad / Foto: Karla García





“Me sorprendí mucho cuando mi amigo me dijo que manifestaba comportamiento de una persona violentada. Y fue a raíz de que escuchó una conversación telefónica con el papá de mis hijos y la ansiedad que me generaba hablar con él”, dijo Gabriela.

“No me daba cuenta, pero me culpabilizaba de casi todo lo que le ocurría, me criticaba por cómo atendía a mis hijos, si los abrazaba mucho o si lo que les daba de comer no era lo mejor; si trabajaba, por qué no pasaba más tiempo con mis hijos, y si no trabajaba, por qué no mejor aportaba en la casa. Jamás estaba contento con nada y comencé a sentirme inútil como persona, como madre, como mujer; inútil en todos los aspectos”; abundó.

Patricia Domínguez, psicóloga y voluntaria en asociaciones civiles en el estado en áreas de psicología, afirmó que la violencia psicológica es difícil identificarla para las víctimas, en especial, quienes ignoran los primeros signos que la alertan.

“Dentro del ámbito familiar, muchas de las víctimas, en su mayoría mujeres, identifican la violencia psicológica en otros familiares, pero no en sus parejas debido a que con ellos la minimizan o normalizan. Las ofensas o calificativos son dirigidos de manera sutil o a manera de broma, por lo que las víctimas lo pasan por alto”; indicó Domínguez.

En el último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI), a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 reveló que 10.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más, fue víctima de algún acto violento por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja. De esa cifra, el 8.1 por ciento, experimentó violencia emocional en su familia en el último año.





Te puede interesar: Aumentan los delitos con carga de género en Chiapas: Observatorio Ciudadano





No obstante, el 43. 9 por ciento de las mujeres sufrió violencia por parte de su pareja, de las cuales, el 40.1 por ciento fue de índole emocional.

En los últimos años, se han realizado diversas campañas contra la violencia hacia las mujeres, y un sistema que ayuda a identificar la violencia emocional y que puede escalar a otro tipo de violencias es el violentómetro que, con la gráfica de un termómetro de calor, se indica los primeros signos de violencia, que son desde los insultos de broma, hasta la violencia física como una situación de peligro, y el feminicidio como la consumación de la violencia contra las mujeres.

Cabe destacar que para identificarla es importante considerar que, si en la relación existe bromas hirientes, chantajes, mentiras, descalificaciones, humillación en público y ridiculización; se aconseja que la víctima se acerque a su círculo de confianza, busque ayuda psicológica y, lo más importante, alejarse del agresor.