¿Te quedaste en Tuxtla en estas vacaciones? Aquí te decimos a donde ir

En estas semanas de asueto los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez aprovechan a salir de vacaciones para reunirse con sus familias sin embargo no es 100% obligatorio hacerlo y es que ya sea por motivos económicos o por falta de tiempo, son muchísimas las personas quienes descansan de su trabajo o escuela en casa; por lo anterior en el Heraldo de Chiapas nos dimos a la tarea de investigar lugares en la capital chiapaneca en donde puedes pasarla bien sin tener que hacer un gasto fuerte para tu bolsillo.

1.- Parque Joyu Mayu

El parque que se encuentra a un costado de Caña Hueca recibió una remodelación luego del abandono de pandemia con estos cambios se incluyó un enorme jardín en donde la gente puede disfrutar de picnis, caminatas, recorridos amorosos además de tener la posibilidad de poder llevar sus propios alimentos por lo cual esta es una gran opción si de ahorrar se trata, pues las personas pueden comer en este sitio que sin lugar a dudas es algo agradable de ver.

Gasto de ingreso: $0.00

Permiten alimentos: SI

Costo de Taxi para llegar: Lado oriente $70 Lado Poniente $60 Centro $50

El tradicional parque Joyu Mayu ha recibido embellecimientos / Foto: Daniel Maza

2.- Calzada de los hombres ilustres

Una de las nuevas incorporaciones a la capital chiapaneca fue la Calzada de los Hombres Ilustres, ubicada en el lado poniente de la ciudad en ella encontrarás las tradicionales letras de TUXTLA que se pusieron hace un par de años en los distintos municipios de Chiapas con la intención de aumentar el turismo; en este lugar la gente podrá encontrar un sitio iluminado para pasar una tarde mágica pues además de las fotos también existe una zona de lectura en el que podrán encontrar libros y así pasar un buen rato además de un pasillo lleno de decorados para caminar sobre él y lo mejor de todo es que es gratuito.

Gasto de ingreso: $0.00

Permiten alimentos: Si

Costo de Taxi para llegar: Lado oriente: $50 Lado poniente $70 Centro $50

Pasillo lleno de decorados para caminar sobre él / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

3.- Parque de la Marimba

Por supuesto que el mitico Parque de la Marimba no podría faltar en el Top y es que lleva muchísimos años siendo la atracción preferida por parte de los capitalinos y es que en este lugar cada cierto tiempo te encontrarás con música en vivo en donde los bailadores podrán hacerlo completamente gratis; de igual forma se encuentran múltiples negocios que hacen que este sitio tenga prácticamente todo para disfrutar y así poder pasar un momento alegre.

Gasto de ingreso: $0.00

Permiten Alimentos: Si

Costo de taxi para llegar: Lado oriente $60 Lado Poniente $60 Centro $50

Cada cierto tiempo te encontrarás con música en vivo / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

4.- Parque Patricia

Otros de los sitios que más se popularizaron luego de su embellecimiento fue este parque que se encuentra en la colonia Francisco I madero siendo muy similar al zoológico de la ciudad; su flora y fauna es de las cosas favoritas de los tuxtlecos y al contar con múltiples mesas para poner alimentos, puede ser una buena opción para descubrir sitios de Tuxtla.

Gasto de ingreso: $0.00

Permiten Alimentos: Si

Costo de taxi para llegar: Lado oriente $60 Lado Poniente $70 Centro $50

Parque Patricia puede ser una opción para salir a pensar una tarde / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

5.- Planetario Tuxtla

Escapar de la realidad siempre puede ser una opción muy buena en estas vacaciones, el sitio que se encuentra ubicado a un costado de convivencia puede ayudarte con su exposición de planetas e información sobre el espacio exterior; cabe señalar que por ahora el servicio es gratuito sin embargo no está disponible todos los días por lo cual deberás saber ser paciente y asegurar un lugar en algunas de sus proyecciones que seguramente estarán peleadas por los ciudadanos en estos días de vacaciones.

Gasto de ingreso: $0.00

Permiten Alimentos: no

Costo de taxi para llegar: Lado oriente $60 Lado Poniente $60 Centro $60

6.- Mirador de Copoya

Si bien es cierto este sitio no se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez puesto que el lugar está más cerca que muchos de la capital pero asistir no será ningún problema; aquí aparte de la agradable vista podrás tomarte fotos en el Cristo que se encuentra ubicado a un costado y que mucho tiempo fue muy popular para los turistas.

Gasto de ingreso: $0.00

Permiten Alimentos: Si

Costo de taxi para llegar: Lado oriente $80 Lado Poniente $90 Centro $90

A partir de estos sitios ya comenzarán a tener un costo la entrada; sin embargo son lugares que cobran únicamente lo mínimo para asegurar cuidar los bolsillos de los tuxtlecos.





7.- Zoológico Miguel Álvarez del Toro

Animales, Flora y fauna y espacios de ensueño es lo que te ofrece este mágico lugar por un costo de solamente 30 pesos, aquí podrás disfrutar de una larga caminata llena de sorpresas y conocimientos por lo cual esta es la opción viable si de querer aprender y maravillarte se trata. Puedes incluir comidas y bebidas para reducir gastos.

Gasto de ingreso: $30.00

Permiten Alimentos: Si

Costo de taxi para llegar: Lado oriente $70 Lado Poniente $70 Centro $60

Podrás disfrutar de una larga caminata llena de sorpresas y conocimientos / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

8.- Museo Chiapas de Ciencia y la Tecnología – Kilometro al pasado

Durante el tiempo de la pandemia se creó un sendero en el Museo Chiapas llamado “Kilometro al pasado” en donde se pusieron dinosaurios y crías que dejaban a la imaginación de los menores estos temas que siempre son tan interesantes; si bien es cierto,el costo es un poco más elevado pero que sin lugar a dudas es un lujo que te puedes permitir para ver los 11 dinosaurios que te puedes encontrar en este sitio.

Gasto de ingreso: $100.00

Permiten Alimentos: no

Costo de taxi para llegar: Lado oriente $60 Lado Poniente $60 Centro $50

9.- Albercas Pirámides – San Fernando

Al igual que el sitio de Copoya este lugar no se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez pero de igual forma no está tan retirado además en estos tiempos de playa una alberca es una buena opción para no extrañar el agua. El sitio permite el ingreso de alimentos además de que se encuentran sobre pirámides, por lo cual seguramente te hará pasar un rato de paz.

Gasto de ingreso: $150.00

Permiten Alimentos: Si

Costo de taxi para llegar: Lado oriente $120 Lado Poniente $90 Centro $100

Conoce Las Albercas "Las piramides" en San Fernando / Foto: Cortesía SanFer Tour

10.- ¡Tu domicilio!

Recuerda que no es obligatorio salir a pasear lo importante de estas vacaciones es pasar tiempo con tu familia y disfrutar cada instante con ellos, por lo cual un maratón de películas o una tarde juegos de mesa puede ayudarte a escapar de todos los problemas laborales y escolares que tuviste en semanas anteriores.