¡Ahora sí! Tecate Location anuncia nueva fecha en Tuxtla

A través de sus redes sociales, el Tecate Location anunció una nueva fecha para realizar el concierto que se ha estado posponiendo desde meses atrás. En esta ocasión los protagonistas del escenario son en su mayoría, los mismos a la cartelera que se había anunciado para el eventos anterior.

La cita será el próximo sábado 19 de noviembre en el Estadio Panchón Contreras, los grupos y artistas que estarán presentes en el concierto son: Molotov, Enjambre, Siddharta, División Minúscula, Ximena Sariñana, Ed Maverick, Marco Mares y The Shelter.

Solamente hay un cambio en el cartel pues en esta ocasión no estarán presentes los Babasónicos, pero en su lugar será Molotov quien se presente para cerrar la noche en Tuxtla.









Esta sería la tercera vez en la que se intentaría realizar el concierto pues el primero se había anunciado para Mayo del 2020, en donde hasta se esperaba la presencia de Drake Bell, sin embargo, el COVID-19 hizo que este se pospusiera para el 14 de Noviembre del mismo año y después cancelándose mencionan que los boletos serían válidos para la edición del 2021.

Sin embargo en el 2021 no hubo edición del Tecate Location, si no hasta el 2022 donde se tenía previsto que el concierto se realizaría en el mes de mayo, en esta ocasión, fue Protección Civil quien mencionó que este evento no se realizaría, debido a que no contaban con los permisos necesarios para que se realizara.

Así también, la organización informó que de no poder acudir a este evento, podrás solicitar tu reembolso.