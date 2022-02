TEECH asegura resolver el caso que presenta el municipio de Oxchuc

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió “desechar” el recurso de reconsideración SUP-REC-4/2022, promovido por Hugo Gómez Sántiz, aspirante a presidente municipal de Oxchuc por sistemas normativos internos, por no reunir el requisito especial de procedencia, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), resolverá el caso, aseguró el magistrado presidente Gilberto de Guzmán Bátiz García.

Dijo en entrevista que el asunto está en instrucción por lo que ahora no se puede anticipar, según el magistrado, el sentido de la resolución, lo único que tenemos que saber es que se sigue ya el análisis respectivo, el caso impugnó tanto la elección del ayuntamiento de Oxchuc por sistemas normativos internos, como el decreto del Congreso del Estado por el que se creó el Concejo Municipal.





De acuerdo con Bátiz García, impugnaron tanto Hugo Gómez Sántiz, como Enrique Gómez López, ambos aspirantes a presidentes municipales de Oxchuc, pero también otros ciudadanos a través de juicios para los derechos políticos electorales de los ciudadanos, no hay fechas para la conclusión del estudio del caso, estamos próximos a resolver.

Insistió que no hay fecha límite como tal porque los sistemas normativos indígenas no tienen efectos suspensivos, se encuentra ahora el decreto de instalación del concejo municipal y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas lo que tiene que hacer es resolver a la prontitud para darle certeza a la ciudadanía de Oxchuc como a la ciudadanía de Chiapas porque es un tema alta importancia, de trascendencia, no solamente en lo político, sino en lo económico, turístico tiene mucha incidencia en la región.

Ante los argumentos de la sociedad de Oxchuc en el sentido de que se ha tardado en dar una resolución, respondió el magistrado de Chiapas el pueblo tiene su derecho expedito, el caso sigue el proceso jurídico legal, acaba de resolver la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación uno de los últimos recursos de reconsideración que promovió una de las partes, en este caso Hugo Gómez Sántiz, y que determinó que el Tribunal Local deberá resolver como instancia responsable y ahora estamos con los cauces y con los tiempos.





Este es un asunto de la máxima trascendencia que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas está analizando para resolver, lo hará con toda certeza y legalidad tratando de que nuestra resolución sea eficiente no solo en lo político, sino en lo social, es ahí donde las determinaciones de los magistrados del estado tienen que tener una incidencia eficaz y eficiente, preservando los derechos políticos electorales pero también haciendo un llamado para que la pacificación en el estado pueda ser una realidad.

Precisó que la condición social de Oxchuc está así desde el 15 de diciembre del 2021 cuando no se pudo llevar a cabo la asamblea general para la elección de sus nuevas autoridades municipales y en la determinación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) así lo determinó, al declarar inconcluso el proceso electivo por sistemas normativos internos y por lo tanto no le era posible entregar la constancia de mayoría a ninguna de las partes.

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas hará el análisis respectivo en vías jurisdiccionales que no está supeditado ni a lo político, ni a lo social, tiene una incidencia sobre ello, sin embargo, el análisis jurídico que se realiza desde el propio órgano jurisdiccional tiene una determinancia por sí mismo y estamos en el análisis y en la instrucción del mismo para resolver en lo inmediato que se pueda, insistió Bátiz García.





Lo que se presentaron fueron dos recursos, uno que impugna la determinación del IEPC de no entregar constancia de mayoría recaída en la elección del 15 de diciembre y la otra la promoción de dos juicios ciudadanos que impugnan el decreto del Congreso del Estado por el que se nombró un concejo municipal, promociones que se deberán resolver, aunque la instancia jurisdiccional federal estará abierta para quien no quede conforme con la resolución del estado de Chiapas, puntualizó.

Hugo Gómez promovió ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF el juicio de la ciudadanía SR-JDC-1664/2021, para la protección de sus derechos políticos electorales que los magistrados declararon improcedente por no cumplir con el principio de “definitividad”, luego interpuso el recurso de reconsideración SUP-REC-4/2022 ante la Sala Superior que integró expediente SUP-REC-4/2022 pero reencauzó la demanda al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas para su resolución.

En Oxchuc siguen los problemas sociales, la falta de autoridad municipal, no obstante el concejo municipal nombrado por el Congreso del Estado que debió entrar en funciones el 1 de enero de este año, persisten los bloqueos carreteros, los boteos, el cobro de peaje, ambos candidatos a la presidencia municipal dicen tener la razón.