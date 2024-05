¿Dónde te agarró el temblor? Tuxtlecos esto opinan

Ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez, percibiendo movimiento telúrico, debido al sismo con magnitud 6.2 al Suroeste de Cd. Hidalgo, ante ello en la ciudad capital fue poca la percepción que se tuvo, aunque algunos se encontraban aún durmiendo, por lo que únicamente mantuvieron la calma.

Esperanza Morales, habitante de esta ciudad capital, comentó en entrevista que únicamente sintió una sacudida, lo que la hizo levantarse, esperando si iniciaba más fuerte, para correr a levantar a su hija, pero solamente sintió un pason.

"Me asuste más que nada, como estamos en la segunda planta, este si se sintió fuerte", dijo la habitante.

Mientras María de Lourdes, comentó que aún estaban durmiendo al igual que muchos, pues eran cerca de la 5:30 am, solamente fue el susto, pues fue de manera desprevenida y aun despertando.

"Únicamente tuvimos miedo porque no sabe uno que pieda pasar, pero todo tranquilo, hay que quedarse tranquilos para no asustarse más", explicó la ciudadana.

Cabe mencionar que este sismo hizo sacudir a casi todos los municipios del estado sureño, pero particularmente en la Frontera Sur, pues el epicentro fue en los limítrofes de Guatemala y México, puesto que el municipio más cercano como Cacahoatán, Tuxtla Chico, Tapachula, cercanos a la zona fue más fuerte el movimiento.

Mientras tanto Protección Civil hace un llamado a la población a tomar las precauciones, y sobre todo la mochila de emergencia qué contenga documentos importantes, así como las reglas básicas, no gritar, no correr, no empujar, y mantener la calma ante cualquier fenómeno natural.

