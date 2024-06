Temor en habitantes de Tuxtla Gutiérrez por caída de bardas durante lluvias

La reciente temporada de lluvias ha reavivado el temor entre los habitantes de varias colonias de Tuxtla Gutiérrez, donde el debilitamiento de bardas, una secuela del terremoto de 2017, ha causado recurrentes incidentes de caída de blocks.

María Candelaria Vidal Ruíz, una habitante de la colonia Revolución afectada, relató un reciente incidente: "Lo que pasa que, bueno, empezó a llover y opté por venir a cerrar la puerta. Primero revisé que no hubiera ropa tendida, luego cerré la puerta y me percaté que no había cerrado la ventana. Traté de cerrarla y vi algo gris bajando, pensé que era una lámina, pero al escuchar el ruido supe que no. Cuando voltee a ver, ya tenía tirados todos los blocks de la barda".

Barda debilitada la cual ha ido desprendiendo blocks debido a la lluvia y por los daños sufridos en el terremoto de 2017 / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Este no es un hecho aislado. Rodolfo del Carpio Vidal, habitante de la misma propiedad, confirmó que han encontrado pedazos de block en su patio en varias ocasiones: "Sí, de hecho, este, no es la primera vez. Ya han pasado varias ocasiones en las que un block o pedacitos de block, encontramos al otro día aquí en el patio".

Las grietas y el debilitamiento de las estructuras comenzaron con el sismo de 2017, según Del Carpio: "Bueno, pues de hecho, esto empezó más o menos a partir del 2017, cuando el sismo que empezó, a las cuarteaduras y demás en la barda".

El temor a una tragedia es palpable entre los habitantes, quienes sienten que el riesgo es inminente. María Candelaria Vidal expresó su preocupación: "Y sí, tenemos miedo de que vuelva a pasar lo de ayer, y que se vuelva a caer alguna otra parte que todavía no esté lo suficientemente... no, está totalmente mal construida la barda. Sí, se han roto, ahí tenemos blocks que se han caído y los hemos ido juntando, pero el riesgo es latente".

Los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, y sobre todo de esa colonia, esperan que las autoridades tomen medidas urgentes para reforzar las estructuras y prevenir futuras tragedias, mientras enfrentan cada tormenta con la preocupación constante de que los debilitados muros puedan colapsar en cualquier momento.

