Termina paro de operadores de pipas transportadoras de combustible de Pemex

Para evitar desabasto de diésel y gasolina en la capital Tuxtla Gutiérrez y municipios cercanos, los operadores de las empresas transportadoras de combustible procedente de Pajaritos Veracruz y Salina Cruz Oaxaca, deciden firmar acuerdos con la gerencia de Petróleos Mexicanos en Chiapas y confían en que sus demandas serán atendidas, al menos ese es el compromiso del representante de la paraestatal, Alejandro Urías Espinosa.

El representante de los operadores, Ranulfo Hernández, explicó que la gerencia de Pemex se la terminal de descarga de combustibles en Tuxtla Gutiérrez, se ha comprometido a detener la hola de hostigamiento que denunciaron, principalmente los cobros indebidos desde los dos mil pesos a más de cinco m pesos por supuestos faltantes, aunque el problema ha sido desde principios de año la inadecuada calibración de las válvulas de llenado de las pipas.

Con operadores creen en la buena fe de Petróleos Mexicanos y asumen el compromiso de la descarga del combustible de manera paulatina, que estaba retenido en las mismas unidades des hacia cuatro días en la capital de Chiapas, un volumen de más un millón 300 mil litros de combustible.









Entre los operadores de las pipas se encuentran trabajadores de Chiapas, de Oaxaca y Veracruz, que por viaje de una pipa doble remolque tienen ingresos de tres mil pesos aproximadamente, con los cobros indebidos por el argumento de Pemex de que las unidades traían un faltante, desde enero de este año estaban siendo afectados severamente en sus ingresos.

No obstante la firma de acuerdos, los operadores estarán dando seguimiento puntual a los compromisos para que estos se cumplan, por ahora actúan de buena fe, esperan que la parte gubernamental cumpla, advierten que no darán marcha atrás en la defensa de sus derechos.

De parte de Pemex se comprometió a solventar las demandas, mientras que los trabajadores estamos en la mejor disposición de cumplir con nuestras responsabilidades, la demanda es que haya respeto a los derechos humanos de ambas partes, no queremos ingresos que no nos corresponde, pero no aceptamos cobros injustos, el trago debe ser humano.