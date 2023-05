Tierra Colorada: ricos en agricultura pero con escasez de crecimiento

Tierra Colorada es la comunidad de indígenas tseltales ubicada en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, se estableció en el sitio antes del 8 de diciembre de 1980, cuando se decretó el Área Natural Protegida (ANP) en un polígono de 21 mil 789 hectáreas, sus habitantes se dedican a la agricultura, principalmente al café, es un comunidad pobre, su acceso es un vereda por las montañas entre el primero y segundo mirador ingresando por la Calzada del Sumidero de Tuxtla Gutiérrez.

El centro de población es uno de los más pobres de la capital de Chiapas aunque se ubica en una de las zonas ricas en biodiversidad, no puede aspirar a un crecimiento, tiene escuela primaria y un templo católico, no puede explotar los recursos naturales, no tienen servicio eléctrico, tampoco vías de comunicación, ni transporte público, ni servicio de agua potable.





En esa Área Natural Protegida (ANP) hubo asentamientos humanos irregulares del año 2012 al 2019, ocuparon 78.5 hectáreas federales, durante el 2018 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas construyó un muro perimetral de aproximadamente 300 metros, esto para delimitar la zona urbana del Parque Nacional Cañón del Sumidero y durante el 2020 se alcanzó los 360 metros.

En el 2019 el muro se tendió por la zona que estaba ocupada por el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) en el asentamiento irregular autodenominado Benito Juárez, el muro delimitó el asentamiento humano Nueva Esperanza con el Parque Nacional.

En el 2020 se realizó delimitando el asentamiento humano Los Angeles para evitar ocupar nuevamente la zona que se recuperó, añadido por asentamiento humano irregular Manuel Velasco Coello y Leticia Coello. El plan de desalojo o reubicación de los asentamientos humanos en el Parque Nacional Cañón del Sumidero no se incluyó a Tierra Colorada.

Los asentamientos irregularidades desalojados fueron Flores Magón, Ampliación La Fortuna, Ampliación Los Limones, Benito Juárez, Nueva Esperanza I y II, Ampliación Emiliano Zapata, Benito Pablo, Manuel Velasco Coello y Leticia Coello, y Tierra Colorada nunca estuvo en los planes de desalojo o reubicación.





En el Parque Nacional Cañón del Sumidero habitan el cocodrilo de río, el mono araña, el mapache, la zorra, los coyotes, el venado cola blanca, el oso hormiguero, el ocofaisán, la garza, el cormorán o pato buso, dos pájaros especiales como el momotus entre los colores verde y naranja, y el pájaro bandera o trogonidae de color verde, blanco y rojo.

En el año 2004 esta Área Natural Protegida fue clasificada cómo Sitio Ramsar por ser un humedal de importancia internacional, dentro del ANP se encuentra la presa Manuel Moreno Torres o Chicoasén, por ubicarse en el municipio del mismo nombre.

