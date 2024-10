Tormenta tropical "Nadine" provocó lluvias e inundaciones en Chiapas

La presencia de la tormenta tropical Nadine en la península de Yucatán ha provocado lluvias intensas en el estado de Chiapas, afectando a diversos municipios de la región Norte y los Altos. Esto ha causado el crecimiento de ríos y encharcamientos en calles y domicilios, lo que ha llevado a la movilización del personal de bomberos y Protección Civil. Hasta el momento, las autoridades municipales no han reportado evacuaciones, aunque en algunos domicilios ha entrado agua proveniente de los ríos y cerros.

Lee más: Inicia este 14 de mayo periodo de huracanes y ciclones tropicales: Conagua

En el municipio de Tila, el personal de Protección Civil informa que desde la noche de ayer y la mañana de este domingo se han registrado deslaves y afectaciones en tramos carreteros en las comunidades de El Limar, Cruz Verde y algunas áreas de la zona alta. También se ha reportado el crecimiento de los ríos Jolpawuchil, Río Grande y Shactiquil. El personal de Protección Civil, junto con elementos del ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal, ha estado invitando a la población a mantenerse alerta ante el posible desbordamiento de los ríos y a no acercarse a los cerros. Actualmente, se está llevando a cabo la limpieza de los deslizamientos de tierra en las carreteras.

En Ocosingo, se ha registrado el desbordamiento de los ríos que atraviesan la ciudad. Hasta este momento, no hay personas evacuadas, según informes de bomberos y Protección Civil, quienes piden a la ciudadanía que se resguarde en sus domicilios y, en caso de emergencia, llamen al 911 o salgan de sus hogares para evitar ser arrastrados por las fuertes corrientes.

Río tras las intensas lluvias en la región / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

Local Frentes fríos y heladas en camino: ¿Estás preparado?

En los municipios de Yajalón, Sabanilla y Tumbalá, entre otros de la región Altos, las autoridades y el personal de Protección Civil, así como el ejército y la Guardia Nacional, se mantienen en alerta, instando a la población a estar pendiente, ya que se prevé que las lluvias continúen.

Se solicita a toda la población no acercarse a los ríos y arroyos, ya que podrían ser arrastrados por las corrientes. Además, se recomienda no transitar por las carreteras debido al riesgo de deslizamientos de tierra. Si no es necesario salir, es mejor permanecer en casa, ya que se prevé que el mal tiempo continúe en la región.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️