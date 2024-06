Trabajadores administrativos acusan a líder sindical de desatender sus derechos

La represente de trabajadores administrativos al servicio del gobierno del estado, Jazmín Aguilar, acusó a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Claudia Ulloa, de negarse a defender los derechos de las bases, además, algunos delegados en varios municipios actúan con represión en contra de compañeros, generando violencia laboral, económica y de género.

En la demanda al gobierno del estado de que se atiendan todas nuestras demandas lamentablemente nos han remitido a qué se encabece con Claudia Ulloa, lo que no aceptamos y no estamos de acuerdo, no representa ni defiende a las bases, vamos a observar que se cumpla con la legalidad a favor de los derechos de las y los trabajadores.

En entrevista afuera de Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, dijo que la petición de incremento salarial es para la base trabajadora, también para eventuales o de contrato.

Por otra parte, demandó el pago de la medida de bienestar a todos los trabajadores eventuales para homologar a 16 mil pesos el salario del personal administrativo, faltan 197 compañeros que cobren está disposición del gobierno federal, para mejorar las condiciones económicas de sus familias.

El coordinador estatal de la medida de bienestar, José Ramón Pérez Villatoro, dijo con base en un periódico oficial del gobierno del estado, que ya se les había pagado, lo cual no es cierto, y la secretaria general del STSGE Claudia Ulloa, no ha querido defender, pero por nuestra parte lo vamos a seguir exigiendo.

"No queremos que los trabajadores vayan a pedirle a Claudia Ulloa, lo que por derecho les corresponde, la Secretaria de Hacienda lo sabe, el gobierno del estado lo sabe, y exigimos respeto y atención", insistió Jazmín Aguilar.

Dijo que este jueves habrán de hacer nuevamente presencia ante las instituciones públicas para reiterar nuestra exigencia, esperamos que el 16 de julio puedan darnos respuestas, la que las bases están pidiendo, le pedimos a la Secretaría de Hacienda neutralidad, respuestas justas, si no fuera así, las bases mandan y establecerán la agenda a a seguir en la lucha por la defensa de nuestros derechos, apuntó.