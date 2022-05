Trabajadores de la UNICACH se manifiestan en la plaza central de Tuxtla

Trabajadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, denunciaron violación a sus derechos labores por parte del rector Juan José Solórzano Marcial, que ha emprendido una persecución en contra de muchos compañeros, ya se ha consumado varios despidos, suspensión de pagos de salarios y otras prestaciones .

Durante una marcha por las principales calles de la capital, no pidieron diálogo con Solórzano Marcía, sino respeto absoluto a sus derechos, ni más ni menos, tienen que ser en su justa dimensión, y advierten que se defenderán hasta las últimas consecuencias, por ello, solicitan la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.





A través del Sindicato de Empleados y Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, reiteraron su reclamo, respeto al Contrato Colectivo de Trabajo, documento que defenderán y harán valer ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y en ese sentido, pidieron la salida de la institución de educación superior del rector.

“Fuera Juan José Solórzano Marcia, y su incompetente equipo de trabajo, por nuestros derechos estaremos en constante movimiento y en alerta, no vamos a permitir agrarios, nuestra defensa será hasta las últimas consecuencias. Juan José Solórzano Marcial es un arribista, es un perseguidor, no más injusticia, no más despojo de nuestros derechos. Fuera, fuera, fuera”, clamaron los manifestantes.





En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, los trabajadores y empleados de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, sostuvieron que ha sido una decisión muy equivocada de la Junta de Gobierno, que designó a Juan José Solórzano Marcial como rector, un personaje que no sólo no ha aportado, sino que quiere afectar a los trabajadores y destruir lo que se ha construido en muchos años, una institución de educación superior sólida a la altura de muchas del país.