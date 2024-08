Trabajadores del CONALEP en Chiapas protestan por reducción de horas y presuntos actos de corrupción

Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) se manifestaron en las instalaciones del Conalep Chiapas, en el Boulevard Lic. Salomón González Blanco, para denunciar presuntos actos de corrupción y la reducción de horas laborales a más de 70 empleados en distintos planteles.

Maribel López Ballinas, secretaria del Sindicato Independiente de Académicos del Conalep, explicó que la reducción de horas afecta a docentes con más de 20 años de trayectoria, exigiendo un contrato colectivo que garantice sus derechos laborales.

"Exigimos el contrato colectivo para todos, que es lo que la ley federal de trabajo marca. La aplicación de contrato colectivo y que nos respeten nuestra carga horaria y nuestras materias que hemos impartido durante más de 24 años" dijo la secretaria general.

La manifestante señala que 70 trabajadores de 11 de los 12 planteles en Chiapas han sido perjudicados, siendo los más afectados los del plantel en San Cristóbal de las Casas, con reducciones de hasta 15 horas laborales.

Carteles colocados en la entrada / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

María Toscuenta Rosa, una de las docentes afectadas con más de 25 años de servicio, denunció que su carga laboral fue reasignada a otros trabajadores, los cuales no tienen la misma preparación académica, exigiendo el respeto a sus derechos y la restitución de sus horas.

"No nos están respetando nuestros derechos laborales, lo único que pedimos es eso, justicia. No estamos pidiendo nada más, no estamos pidiendo beneficios extras. Solamente queremos que se nos respete, pido por mis horas, porque me reintegren mis horas y además me están dando horarios por la tarde, creo que ya no es justo" arremetió la afectada.

Óscar Solórzano Méndez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores y Sindicatos de México, acusó al director jurídico, Jorge Amet Pérez Córdova, de intimidar a los trabajadores durante las juntas sindicales e intentar corromper a los miembros del sindicato.

Los manifestantes informaron que esperan ser atendidos por las autoridades correspondientes para resolver sus demandas y advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable, considerarán trasladar sus protestas a la Ciudad de México.

