Trabajadores del PJF denuncian encapsulamiento por autoridades federales en la CDMX

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) denuncian abuso de poder por parte de las autoridades federales en su primer día de sexenio de Claudia Sheinbaum, Aldo Reyes Marroquín, trabajador del PJF afirmó que cerca de 40 trabajadores fueron retenidos por más de 3 horas, por lo que interpucieron una demanda.

Ante ello aseguraron que no permitirán repreciones de este tipo, pues tienen el derecho de manifestarse, "no vamos a dejar que nos sigan reprimiendo, la propia presidenta manifestó que no iba haber ningún tipo de represión y ayer la hubo con 40 trabajadores", agregó Reyes Marroquín.

Asimismo aseguró que esperan el inicio de las carpetas de investigación ante las demandas interpuestas con base a la demanda del amparo colectiva por privación de la libertad. Cabe mencionar que también en el lugar se manifestaron cerca de 300 trabajadores a nivel nacional de Oaxaca, Zapateras, Guerrero, Jalisco y Ciudad de México.

Mientras tanto el Comité de Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación del Vigésimo Circuito informó que, tras una encuesta realizada el 28 de septiembre de 2024 entre la base trabajadora, la mayoría de los órganos jurisdiccionales votaron a favor de mantener la suspensión de actividades iniciada el pasado 19 de agosto. Solo un órgano optó por la reanudación de labores, mientras que la mayoría expresó su deseo de continuar con la suspensión debido a las condiciones que provocaron la medida.

Entre las razones citadas en el comunicado que dio lectura Anahís Maya, destacan la falta de avances en las mesas de trabajo respecto al respeto de las condiciones laborales, la falta de pronunciamiento del líder sindical Jesús Gilberto González Pimentel a la solicitud de renuncia por parte de los trabajadores, y la percepción de que las instancias del Poder Ejecutivo, Legislativo y la Administración Pública Federal no tienen intención de acatar las suspensiones emitidas por jueces de amparo en relación con la Reforma Constitucional.

Los trabajadores también expresaron preocupación por las condiciones laborales actuales, denunciando una sobrecarga de trabajo que ha generado jornadas laborales excesivas, mientras se anuncian recortes presupuestales que podrían agravar aún más la situación.

Ante este panorama, el Comité decidió que la suspensión de actividades se mantendrá por tiempo indefinido, hasta que los actores políticos involucrados, así como el Consejo de la Judicatura Federal, atiendan la problemática de manera urgente y efectiva.

