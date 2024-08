Trabajadores del PJF entran en paro indefinido en Chiapas

En respuesta a la Reforma Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han anunciado la suspensión indefinida de labores a partir del 19 de agosto de 2024. Esta decisión se tomó como medida para defender la independencia judicial y la carrera judicial, elementos que consideran amenazados por la reforma en los términos actuales.

Los empleados del Poder Judicial han expresado su preocupación ante lo que consideran un intento de someter a este poder del Estado, que es la última línea de defensa contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades. Según su perspectiva, la reforma judicial no solo pondría en riesgo la imparcialidad de los operadores de justicia, sino que también eliminaría la carrera judicial como el sistema de mérito para acceder a cargos dentro del sistema.

Durante el pronunciamiento Anahí Selena López Maya, secretaria del juzgado 5to, dijo que a lo largo de las últimas semanas, la base trabajadora intentó, sin éxito, agotar la vía del diálogo con las autoridades, presentando sus argumentos sobre por qué esta reforma no resolvería los problemas de justicia en México. Ante la falta de respuesta, decidieron tomar acciones directas para frenar el proceso legislativo y promover un nuevo proyecto de reforma que verdaderamente fortalezca la institución encargada de impartir justicia.

Trabajadores con lonas / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Los trabajadores subrayan que la situación actual no solo afecta al Poder Judicial de la Federación, sino que también refleja deficiencias en los poderes judiciales locales y en los órganos de procuración de justicia. Señalan que la reforma, tal como está planteada, no aborda las verdaderas causas de desconfianza y falta de atención en temas como el robo, lesiones, extorsiones, secuestros, y homicidios, que son problemas manejados principalmente por otras instancias judiciales.

Mientra tanto el juez Mario Felipe Mata Ríos, director nacional de finanzas de la asociación nacional de jueces y magistrados, aseveró que esto es un clamor de toda la república para que esta reforma no pase, ya que viola todas las garantías de independencia judicial, estabilidad en el empleo y los derechos laborales de los trabajadores.

Asimismo explicó que Bolivia es el único país del mundo que cuenta con esta reforma, la cual hasta el momento no ha funcionado: "no es posible que México replique algo que no está funcionando, ya lo han dicho todos, también los expertos, que esta reforma no tiene pies ni cabeza y daña a la población."

Cabe destacar que esta reforma afectaría a la ciudadanía porque, los problemas ya no serán resueltos por alguien capacitado para ellos, si no que serán resueltos por alguien popular, corriendo el riesgo de que no haya una imparcialidad; "quien te resuelva le va a deber algo a alguien, al gobierno, a un grupo de choque o empresarial o incluso al crimen organizado," finalizó el juez.

A nivel nacional son más de mil 670 juzgadores, agremiados de bufete son más de 150, además están incluidos los circulares qué no está agremiado, qué son aproximadamente el 10 por ciento y los que ya pasaron un exámen y están en vísperas de adscripción.

Finalmente, los trabajadores del Poder Judicial agradecen la comprensión de los usuarios del sistema judicial federal por las molestias que esta suspensión pueda ocasionar, y subrayan que su lucha es en defensa de México frente a lo que perciben como un poder autoritario.

