Trabajadores del Poder Judicial Federal en Chiapas marchan en Tuxtla Gutiérrez

Trabajadores de los tribunales colegiados del Vigésimo Circuito en Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa de Figueroa marchan desde el Parque Jardín de la Marimba hacia el centro de la capital de Chiapas, en el marco del sexto informe del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en el Congreso del Estado, para reiterar su rechazo a la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial Federal.

Los primeros en llegar al parque de la marimba fueron policías armados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al ver los primeros tres trabajadores del Poder Judicial Federal que llegaban a la plaza procedieron a interrogarlos. Los trabajadores y trabajadoras que mantienen paro parcial de labores desde el 19 de agosto en Tuxtla Gutiérrez y explican que mantendrán la protesta hasta sus últimas consecuencias.

La Secretaria de Tribunal perteneciente al Comité de los 32 Circuitos Unidos, Irma Elizabeth Monzón Velasco, expuso en entrevista que la marcha es para exigir la paz en Chiapas, para poner alto a la inseguridad y por la independencia judicial en México, lo hacemos de manera pacífica en protesta por lo que se viviendo en este hermoso estado, que la ciudadanía se de cuenta que debemos hacer algo para que esto no continúe.

Los trabajadores muestran su inconformidad ante la reforma / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En los Tribunales Colegiados del Vigésimo Circuito están afectados por la reforma más de 800 en Tuxtla Gutiérrez, mientras que los jueces y magistrados son 32 en el estado que podrían ser despedidos en cualquier momento una vez que ya de ha publicado la reforma en el Diario Oficial de la Federación, el pasado jueves el Senado de la República pidió la lista y nombres de los jueces y magistrados del país para incluirlos en la convocatoria y saber quiénes son los que se van, precisó en entrevista.

El pasado sábado 22 de septiembre sacó la convocatoria el Instituto Nacional Electoral y este 23 de septiembre inicia el proceso de elección de los magistrados y jueves 2024-2025, por lo que es un hecho que habrá despido por la decisión de una persona y por el caótico de una persona, Andrés Manuel López Obrador, a unos días de concluir su mandato como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, indicó.

No existe certeza de quienes son los que integrarán los nuevos cargos de jueves y magistrados, estaremos a expensas de que el crimen organizado pueda cooptar y esos espacios y de que ahora sí las cúpulas del poder lleguen a esos lugares, los más desvalidos estarán desprotegidos, hay un grave problema, con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión ya bien tienen determinación en contra de los ciudadanos y cualquier ley que se promulgue no se podrá combatir mediante controversias y acciones de inconstitucionalidad, precisó.

Monzón Velasco reiteró que el pueblo está en indefensión, no tendrá efectos la suspensión provisional, no podrá haber amparos en contra de leyes que afecten al pueblo, no habrá mecanismos de protección y seguiremos en paro parcial en Chiapas, no hay condiciones para que se levante en tanto no se garantice los derechos de todas y todos los trabajadores, la protesta llegará hasta donde sea posible para defender a México.

