Trabajadores del Poder Judicial Federal pertenecientes al Vigésimo Circuito en Tuxtla Gutiérrez realizan un volanteo en el boulevard Belisario Domínguez para dar a conocer a la ciudadanía algunos datos sobre la reforma judicial efectuada por el Congreso de la Unión.

El abogado Orlando Buelna Martínez, actuario judicial federal, explica en entrevista que la reforma propone que las personas juzgadoras, ministras, jueves, magistrados sean electos a través del voto y media te una tómbola popular, lo que afectaría el proceso de acceso a la justicia.

Si actualmente piensas que hay corrupción o que las personas juzgadoras están compradas, con la reforma al Poder Judicial, estás serán elegidas elegidas por el voto popular, es decir, habrá camas como políticos y recuerda que los políticos hacen promesas y son apoyados por grupos de poder, y con esta determinación se afectaría carrera judicial.

Los trabajadores buscan informar con datos de la reforma judicial a las personas de la capital chiapaneca / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Insiste que México necesita de justicia independiente e imparcial, justicia la transparente que defienda la ley y que rinda cuentas, justicia profesional, eficiente y capacitada y justicia Is libre de personas políticas. No es un movimiento político, no somos políticos, somos trabajadores en defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El juicio de amparo es un medio de protección a los derechos humanos violencia taxis por autoridades, no juzga a personas juzga a autoridades, defienden derechos contra arbitrariedades, no somos ministerios públicos, por lo que está lucha es por México porque servimos a la nación.

"Gobierno escucha, Chiapas está en la lucha. No somos oposición servimos a la nación. México escucha está es tu lucha. Ciudadano consciente se une al contingente. No es por privilegios es por tus derechos. Ni nos vamos a callar,.ni nos vamos a caer", son algunas arengas en la protesta.

