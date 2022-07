Trabajadores denuncian a UNICACH por adeudos y despidos injustificados

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas sigue con múltiples problemas que han llevado a más de un centenar de denuncias por parte de los trabajadores quienes han reclamado desde falta de sueldo hasta despidos injustificados por lo cual, el prestigio de esta institución continúa en una debacle que parece no tener fin.

La problemática comenzó a principios de año cuando la institución intentó cambiar el nombre de la universidad para cancelar muchas cosas que tenían pendientes con el nombre la Unicach, fue ahí que maestros con pagos pendientes y alumnos con el título aún no entregado comenzaron a pronunciarse pues todo quedaría en el olvido por parte de la escuela.





Ahora, seis meses después los problemas no se han detenido y aumentan muchas más demandas por parte de trabajadores que afirman fueron despedidos de manera injustificada por el personal directivo, por todo lo anterior, alumnos de nuevo ingreso prefirieron no confiar en esta universidad pues el número de aspirantes en esta ocasión descendió al de hace un par de años cuando aún no habían tantos casos de denuncias en estas instalaciones.





Los maestros han denunciado despidos injustificados y pagos pendientes / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Por ahora la escuela ha apostado con otras opciones para recaudar fondos, una de ellas es rentar su campo a clubes importantes tal y como lo hizo con el deportivo profutsoccer el año anterior y ahora con la liga nacional, torneo de gran envergadura a nivel de la República mexicana.