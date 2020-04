Trabajadores denuncian despidos injustificados ante contingencia sanitaria

Por la emergencia sanitaria emitida ante el Covid-19, en donde se le ha pedido a la población no salir de casa, los empresarios de Tapachula no ven utilidades desde hace más de 15 días, por lo que están comenzando a despedir a sus empleados; sin embargo, muchos de ellos lo están haciendo de una manera ilegal, no respetando los derechos laborales de la clase trabajadora.

El Secretario General de la Federación Obrera Revolucionaria del Estado de Chiapas, Teodoro Vázquez Castillo, sostuvo que, ha documentado las denuncias de algunos empleados que fueron despedidos, derivado por las bajas ventas presentadas en las empresas para las que trabajaban, pero los empresarios, no han respetado en lo mínimo lo que estipula la ley en el caso de un despido.

Básicamente el empresario está obligado a pagarle al trabajador, 3 meses de sueldo, más 20 días por año, aparte los pagos proporcionales por aguinaldo, prima vacacional y vacaciones, pero en los despidos que tiene documentado hay casos en que únicamente a los empleados se les pagó la quincena trabajada, más 500 pesos como indemnización por el despido, por lo que afirmó que esto no debe seguir ocurriendo.

Advirtió que, hay algunas empresas en Tapachula que se están aprovechando de la contingencia sanitaria para despedir a sus trabajadores, aun cuando el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, recomendó a los empresarios no hacer despidos y no arriesgar a su personal, por lo tanto deberían ser resguardados con goce de sueldos, pero no ha sido así.

Otra de las irregularidades a las que están incurriendo algunas empresas, es hacer firmar, mediante amenazas, a los trabajadores un permiso de 5, 7 o 10 días sin goce de sueldo, cuando esta medida es una violación a los derechos laborales y una omisión a la Ley Federal del Trabajo, por lo que pronostica que después de que pase la contingencia, las Juntas de Conciliación y Arbitraje tendrán mucho trabajo que hacer al respecto.

Puntualizó que, no todas las empresas trabajan violando la Ley, sino que hay muchas en Tapachula que hacen el esfuerzo por seguir la recomendación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social soportando esta crisis económica pero conservando la plantilla laboral, aunque el panorama se ve difícil para estos empresarios, debido a que cada vez hay menos personas fuera de sus casas.

Cabe hacer mención que, a nivel nacional , entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido más de 346 mil 878 empleos, en plena contingencia por la pandemia del coronavirus, situación que ha dejado a las familias sin ingresos para afrontar la emergencia sanitaria.

