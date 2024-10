Trabajadores protestan por mal estado del Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa en Tuxtla

El Hospital General Regional "Rafael Pascacio Gamboa" de Tuxtla Gutiérrez perteneciente a la Secretaría de Salud del gobierno del estado presenta escasez de medicamentos, mientras que la vacuna contra la influenza y COVID 19 es solo para el personal de salud, para adultos mayores y menores de cinco años, aún non e ha llegado para la población abierta.

El personal consultado en la unidad médica explica que enfrentan muchas carencias, trabajan bajo protesta por el mal estado en que se encuentra la infraestructura, y exige al Secretario de Salud, Francisco Arturo Mariscal Ochoa, atender los problemas porque repercuten en la calidad del servicio médico a la población.

"Seguimos en las mismas condiciones, no tenemos los medicamentos necesarios para la atención de la población, también tenemos pendientes algunos pagos que no los han generado, el pago del día del trabajador de la salud el pago de los uniformes de los trabajadores que también no se ha dado y ese monto en este año lo disminuyeron, teníamos un monto de más de ocho mil pesos anuales y ahora resulta que nos lo bajaron a cinco mil cien pesos", explican los afectados.

Están temerosos hablar a los medios de comunicación porque a pesar de que se enfrentan a grandes carencias y son víctimas de un recordatorio familiar por la población que no encuentra soluciones, reciben amenazas por parte de los directivos de la institución y de la Secretaría de Salud, "esto es un atropello en contra de los trabajadores, era un presupuesto que se supone ya estaba durante el 2024, y se desconoce el destino del recursos y nos están afectando a la base trabajadora".

Cuentan que "los trabajadores pueden ser apáticos al no hacer denuncias o puede ser falta de valor o miedo por las amenazas de ser víctimas de acoso laboral, de despido y otras violaciones a derechos laborales y humanos, incluso son afectados con licencias laborales por enfermedad, les niegan derechos, el agravio no es solo para quienes solicitan servicios, también para quienes deben brindar servicios de calidad", recalcan los afectados.

Vacuas de COVID 19 e influenza están limitadas a ciertas personas y personal de salud / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

"La base trabajadora está laborando en condiciones precarias, además, la transición al IMSS Bienestar está causando muchos problemas y violando derechos, estamos en condiciones desfavorables a inapropiadas, no tenemos herramientas, ni las condiciones dignas para prestar servicio a la población en general, hay una violación sistemática a los derechos del personal", reclaman al Secretario de Salud, Francisco Arturo Mariscal Ochoa.

Exigen en una lona ubicada en la entrada de la unidad médica la reparación inmediata del aire acondicionado, el basto suficiente de ropa para las pacientes y recién nacidos, abasto de medicamentos, material y equipo médico, reparación de equipos de diagnóstico, insumos suficientes para proporcionar alimentos para los pacientes y personal, apoyo al pueblo en general para levantar la voz y exigir al gobierno federal y estatal el cumplimiento inmediato de nuestras demandas que será en beneficio del paciente para recibir atención con calidad y calidez.

También falta de insumos, medicamentos, infraestructura, faltan aires acondicionados, existen graves problemas de filtración de lozas cuando se presentan lluvias en áreas como ginecología, problemas de tubería en el área de neonatos, levantamiento de piso, ya que esto permite ser un foco de infección, por lo que exigimos dar solución inmediata a la problemática, por lo consiguiente se solicita el usuario levantar la voz ya qu bes su propio familiar el más vulnerable ante esta situación de desabasto.

El Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa fue certificado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como "Hospital Amigo del Nilo y de la Madre", en 1996 recibió la recertificación como Hospital Amigo del Niño y de la Madre, por los mismos organismos internacionales de salud. Pacientes prefieren no hablar del servicio que reciben.

