En Chiapas a partir de enero nadie debe ganar menos en el empleo formal de 6 mil 310 mensuales, mayor a lo que se ganaba en el 2021 que era 5 mil 258 pesos mensuales, más seguridad social, derecho a la vivienda y prima vacacional, las, los empleados y empleadas de mostrados también debe ganar ese monto, pero hay quienes no encuentran trabajo, ni con profesión.

Este jueves acudió a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo (SNE) el ingeniero civil Juan Carlos Muñoz Murias, originario de Tuxtla Gutiérrez, anda en busca de empleo, lleno su solicitud, entregó los documentos y buscaba la vinculación con una empresa que trabaja en la construcción del Tren Maya pero luego de recibir sus documentos le pidieron su número telefónico que le hablarían posteriormente porque por ahora no hay esa posibilidad.





Trabajos en Chiapas difíciles de encontrarse





Tiene 15 años de haber egresado de la carrera de ingeniería civil en Tuxtla Gutiérrez, su vida es trabajar en la industria de la construcción, pero el trabajo ha sido temporal, al concluir las obras se realiza despido de personal, recientemente fue dado de baja de una empresa que realizaba obras fuera de la capital, y no se ha vuelto a emplear.

"En el Servicio Nacional de Empleo me dijeron que espere, vengo para ver si cae algo bueno, aunque no siempre hay, experimento frecuentemente este escenario, es muy difícil permanecer en la empresa que contrata para realizar obras, su sueldo ha sido 14 mil pesos mensuales y 15 mil pesos", enfatizó en entrevista.





Desafío laboral en Chiapas: sumamente difícil encontrar empleo



He venido al Servicio Nacional de Empleo para no quedarme en casa pero lo que ofrecen lo cumplen mis expectativas ni la de mucha gente, lo que más solicita es agente de seguridad, muchos profesionistas estamos en esta condición, confío en que con la ayuda de amigos, parientes y familiares sea posible encontrar trabajo, insistió el ingeniero.

Seguiré caminando, por falta de recursos económicos no me permite ir a buscar empleo a otros municipios, ser profesionista no es garantía de empleo, lo estoy comprobando, espero que amigos, conocidos y familiares nos ayuden a poder emplearnos en alguna actividad, abundó.





Trabajos en Chiapas difíciles de encontrarse





A las oficinas públicas de la tercera poniente entre avenida central y primera sur llegaron otras personas, hombres y mujeres, prefirieron no hablar a medios de comunicación, pero entre ellas comentaban que las ofertas del SNE definitivamente no cumple con sus expectativas, las autoridades de la institución no aceptaron entrevista para tener la opinión en relación con la promoción del empleo y la vinculación del trabajador con las empresas.





Encontrar empleo en Tuxtla Gutiérrez es muy complicado, en el Servicio Nacional de Empleo se ofrecen en este 20233 solamente cursos de capacitación a través del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial en instalación y mantenimiento de Mini Split Tipo Inverter sabatino con mil 600 pesos de beca por curso, vigilante para servicio de 24 por 24 horas, contador en general, técnico mecánico en motocicletas, promotor comercial, auxiliar de tienda, becario de contabilidad en farmacias, ejecutivo de ventas.





Desafío laboral en Chiapas: sumamente difícil encontrar empleo





Se ofrecen vacantes foráneos para trabajar en Tabasco, Campeche y Quintana Roo en la construcción del Tren Maya a través de la empresa CEMEX para operador de camión revolvedor, mecánico industrial, mecánico diésel, electromecánico y auxiliar de laboratorio; para Monterrey se ofrece puesto de ayudantes generales.

Para los Parques de la Rivera Maya se oferta plazas de alimentos y bebidas, cajas y tiendas, actividades recreativas, servicios generales y fotografía.

En el estado de Chiapas para el mes de julio del 2022 se registraron 235 mil 689 trabajadores asegurados al IMSS

En el estado de Chiapas para el mes de julio del 2022 se registraron 235 mil 689 trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los cuales 148,176 (62.9%) son hombres y 87,513 (37.1%) son mujeres, no ha dado a conocer su cifras actuales pero no varía mucho, casi se sostiene el mismo número de trabajadores afiliados y la demanda es de más y mejores empleos.