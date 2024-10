Tráfico ilegal de fauna local es aún más grande que la mafia china: conservacionista

Luego de que este medio diera a conocer información sobre el tráfico ilegal y la mafia China en Chiapas, la bióloga Elsi Angélica Cabreba Baz, directora de TIVU A.C comentó en entrevista que esta práctica ha sido un cáncer para la entidad pues el tráfico ilegal de fauna en Chiapas regularmente es de manera local.

Cabrera Baz es quien atiende a ejemplares que han sido decomisados o rescatados, durante su experiencia comentó que el decomiso más grande fue en el 2020, donde atendieron a más de 300 psitácidas (loros, cotorros), los cuales se encontraban en estado crítico.

"Por cada 10 loros traficados 8 mueren, de los 2 qué sobreviven es muy probable que se encuentren en malas condiciones, quizá de esos dos pueda también fallecer uno", indicó la bióloga.

De acuerdo a Baz la mafia que opera contra el tráfico de fauna siempre ha existido, indicando que hasta ahorita se ha vuelto visible la mafia china, sin embargo los decomisos que se generan en Chiapas normalmente son lls que operan dentro del estado.

"Hace 2 años se encontraron ejemplares de perezosos en la calle donde realmente Estados Unidos no los va a buscar, personas convencionales no lo van a buscar, no es como un lorito, y nones que haga de menos el tráfico de psitácidos, que también es uno de los grandes problemas que tiene el estado, pero esto nos habla de las mafias que existen", agregó la especialista.

Esto mencionó que ha provocado que aumente en gran manera el tráfico animal generado por diversas causas, uno de los ejemplos es la península donde esta siendo saqueado el pepino de mar, en el caso de la mafia China, mientras que en la entidad no solo trafican con aves, jaguares, tiburones, ahora, dijo Cabrera Baz que los reptiles.

La facilidad de transportar reptiles ha provocado que también sean víctimas, entre las especies los helodermas, abronias, tortugas, entre otros. Actualmente de las especies que más ha atendido por decomiso son los Tucanes, los cual ha comenzado a preocuparse en la entidad.

De acuerdo con la bióloga las temporadas de especies varían en loa decomisos esto debido al ciclo natural, "se lo que ocurre con diferentes especies, hay temporadas que me llegan más loritos frente blanca, mejilla amarilla, nuca amarilla, tucanes, por ejemplo este año me llegaron muchos tucanes", confirmó Baz.

A traves de la experiencia Cabrera Baz ha detectado que la mayoría de los decomisos de psitácidos terminan en manos de mujeres mayores de edad entre algunos hombres, estos porque son utilizados de "compañía", o jovenes con problemas de depresión, mientras que la mafia China es usado para fines de medicina tradicional, donde todos mueren para el consumo de ellos.

DEFORESTACIÓN DEL TREN MAYA PROVOCÓ TRAFICO DE ANIMALES

Uno de los temas que toco la especialista fue la deforestación causada por el Tren Maya, donde aseguró que este año fue impresionante la cantidad de ejemplares decomisados y de importantes especies que llegaron.

"Esto pudo ser porque mataron a los papás, ni si quiera a los papás a una tropa completa, es la parte más triste, y el acceso a eso por deforestación masiva (...) te aseguro y te apuesto que en las diferentes zonas, todo ahorita al rededor de donde va haber Tren Maya, hubo venta de animales o a los médicos les llegaron a nimales", comentó.

REHABILITACIÓN Y LIBERACIÓN TRAS ESTAR EN CAUTIVERIO

El proceso de rehabilitación por la que tienen que pasar los ejemplares tras ser decomisdos es largo, el cual consta de hasta 14 meses, además la liberación no se efectúa en cualquier lado, también pasa por procesos e indices estipulados por Senasica, Semarnat y Profepa.

Cabreba explicaba que todo depende las edades ya sean pollos, juveniles o adultos, como ejemplo puso el decomiso del 2020 donde se le murieron algunos ejemplares ante el miedo de bajar a comer y terminaban pegadas a la malla agarradas.

Además la recuperación es difícil pues pasan incluso por lesiones físicas, en ese caso a los psitácidos les arrancaron las plumas primarias qué consta de 9 plumas que se encuentran insertado en el hueso, provocandoles un trauma y dolor a las aves.

Una vez recuperadas se pacta con autoridades la liberación, mencionando el sitio y lugar donde se llevaría a cabo, antes de llevarlas al lugar ya se tiene que contar con estudios de biometria hematica completa, química sanguínea, siendo lo básico.

Posteriormente al salir bien los estudios se anillan, se les ponen un chip y se le realizan unas muestras que pide Senasica, al dar positivo de que los ejemplares no sean un riesgo para poblaciones de vida silvestre se insertan dentro de una jaula para observar los ejercicios que hacen, una vez que estén fuertes se habla con autoridades para la liberación.

Esto reclacando que todo el trabajo anterior con pruebas y demás den positivo, se realiza un plan de manejo de liberación el cual es autorizado por Semarnat y Profepa para que sean liberados.