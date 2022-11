¡No les importa! Autoridades no ponen alto a tragamonedas en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.-Pese a la ilegalidad con la que operan varias máquinas tragamonedas en la ciudad, ninguna autoridad ha puesto control o ha aplicado la ley a los establecimientos que cuentan con estas maquinas. Durante un recorrido por varios puntos en la capital, se pudo encontrar como varios establecimientos cuentan con estas maquinas.

Estas máquinas tragamonedas se encuentran en tiendas pequeñas, a una cuadra de escuelas públicas, generalmente los responsables de los negocios no son los dueños, sino los trabajadores y cuando estos son cuestionados sobre como consiguen las máquinas para su operación, la respuesta fue: "es asunto del patrón", "es responsabilidad del dueño", "es tema de la jefa".

En el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se establece cómo ilegal la operación de las maquinitas y tragamonedas, la instancia del Gobierno del Estado Mexicano responsable de su aplicación es la Fiscalía General de la República.





A pesar de la ilegalidad con la que opera, ninguna autoridad les aplica la ley a las maquinas tragamonedas en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Miguel Rojas | Diario del Sur





"Quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades. Se entiende por máquina tragamonedas todo dispositivo, a través del cual el usuario, sujeto a la destreza, realiza una apuesta, mediante la inserción de dinero, ficha, dispositivo electrónico o cualquier objeto de pago, con la finalidad de obtener un premio no determinado de antemano", señala el artículo 12.

Los dispositivos identificados en Tuxtla Gutiérrez se encuentran instalados en el primer cuadro de la capital, la mayoría no tenía clientes jugando, sin embargo, las maquinas permanecen encendidas en todo momento con la conexión de la red eléctrica para su funcionamiento, en la medida en que el usuario deposita la moneda comienza el juego, en la mayoría de los casos, la máquina traga la moneda, son menos los casos en los que el cliente gana la apuesta.





A pesar de la ilegalidad con la que opera, ninguna autoridad les aplica la ley a las maquinas tragamonedas en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las personas que atendían los negocios, tienda de abarrotes, ciber, se negaron a una entrevista con el pretexto de no ser los dueños, pero sí los responsables de la atención. Al cliente solo le explican que tiene que introducir la moneda y será su suerte, se pueden depositar monedas de un peso, dos pesos, cinco pesos o diez pesos.

Ante la interrogante del porque la mayoría de los juegos se pierden, la respuesta fue: "Es asunto de la máquina, es su tecnología, es su sistema de fabricación, pero no sé de que está elaborada solo me toca administrar para que los clientes lo usen y si tienen suerte se ganen unas monedas, no depende más que de la suerte y de saber jugarla", cuentan otros responsables.

Este tipo de negocios no es nuevo, generalmente lo usan niños de primaria, secundaria y algunos de preparatoria, sobre todo, los que no son acompañados de sus padres, después de la salida de clases, muchos optan por el juego de las apuestas a través de estás máquinas tragamonedas.