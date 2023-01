¡En riesgo de desaparecer! Crisis asfixia al Transporte escolar en Tuxtla

El transporte escolar en Tuxtla Gutiérrez está en crisis, en riesgo de desaparecer debido a que los padres de familia no quieren contratar el servicio, hace años atrás era un gran negocio y una necesidad, sin embargo en la actualidad tiene poca demanda, además que muchas familias han preguntado de sus costos y a pesar de que es bajo, desean descuentos.

Doña María Esther Cortés Barrientos, tiene una empresa de transporte escolar desde 1991, cuenta que al principio no se daba a abasto para mover a los alumnos y las alumnas, desde preescolar, primaria y secundaria, sin embargo en los últimos años fue bajando de manera paulatina la demanda de sus servicios.

Cuenta que la crisis se agudizó a partir del 2020 con la llegada a Chiapas a finales de febrero de la pandemia del SARS COV2 (Covid 19), cuando suspendieron servicios, así cerraron ese año, sin mover a alumnos y alumnas de sus casas a las escuelas.





El distanciamiento social se prolongó en el 2021 y las empresas de transporte escolar no tenían servicios contratados, conforme ha mejorado la normalidad, se pensaba que habría una demanda de servicios pero no ha sido así, los clientes se perdieron, se hizo promoción antes del inicio del ciclo escolar 2022 - 2023 pero no hubo contrataciones.

Doña María Esther Cortés cuenta que inició el ciclo escolar 2022 - 2023 con cinco niños y para este reinicio de clases aumentó uno más, por lo que este 9 de enero trasladó a seis infantes a la Escuela Primaria Urbana Federal Marcos E. Becerra, en la calle central entre novena y décima sur en la capital del estado.





Invita a los padres de familia a que tengan confianza en su servicio, a qué lo contraten, uno de los servicios es Se vale de Todo y el otro Transporte Escolar 1986, en la redes sociales están presentes, muchos padres quieren servicio barato, su costo por alumno es desde los mil 800 a los 2 m 600 pesos, dependiente la distancia entre la casa de los padres a las escuelas.

Cortés Barrientos insiste en qué quienes contraten sus servicios tendrán calidad, sobre todo, la seguridad de que los niños llegarán con bien a las escuelas y estarán con bien de regreso a casa, se da el tiempo ella personalmente de auxiliares a bajar de su vehículo para el ingreso a las escuelas, los deja en la puerta donde son recibidos por el personal docente.





Hace muchos años había en la capital unos dos mil carros de transporte escolar, en la actualidad bajo a 300 el registro, pero muchos ya no tienen contrato, hay quienes transportan a dos niños, hay quienes tenían la invitación de un niño, pero no se logra a mantener el negocio con menos por los altos costos de los combustibles y refacciones, así que la tendencia es que más empresas van a desaparecer.