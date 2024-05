Transporte con problemas para cargar combustible; 70% de gasolineras cerradas en Tuxtla

El secretario general de la Alianza de Transportes del Sur de México, Bersaín Miranda Borras, consideró lamentable la toma de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Tuxtla Gutiérrez por parte de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el cual dijo trae un desabasto de combustible y prácticamente el 70 por ciento de las gasolineras están cerradas en la capital.

“Teníamos entendido que Pemex ya estaba suministrando combustible proveniente de otros estados cercanos a Chiapas, desafortunadamente los trabajadores de la educación han cerrado las entradas a Tuxtla Gutiérrez y con esto ha impedido la llegada de las pipas que venían a suministrar combustible”, indicó en entrevista.

Asimismo el líder dijo que no puede cuestionar las acciones que el sector magisterio está realizando en virtud de que ignoró cuáles son sus demandas, si son legítimas o no, “no puedo juzgarlas, si están en su derecho, si el reclamo es justo el gobierno debería de manera oportuna buscar una solución para que la ciudadanía no sufra las consecuencias”.

Añadió que no sólo depende de un sector manifestarse y hacer uso de sus derechos constitucionales de manifestación, a veces los dirigentes agotamos esas instancias, pero hay gobiernos insensatos que no garantizan la atención adecuada a las demandas sociales, en ese sentido, consideró que deben ser atendidas de manera oportuna por parte de las autoridades las demandas del magisterio.

Los transportistas han sufrido por esta problemática sobre la toma de las instalaciones de PEMEX por parte de docentes / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Miranda Borras hizo un llamado al magisterio que está en su derecho de manifestación a no afectar de una manera muy severa a la ciudadanía como es el caso muy particular del desabasto de combustible, porque lamentablemente está golpeando a un sector vulnerable, pues quienes utilizan el transporte son los ciudadanos más desprotegidos, más vulnerables, quienes tienen que ir a las escuelas, al trabajo y está repercutiendo porque muchas rutas están dejando de prestar el servicio del transporte por el desabasto de combustible.

“Creo necesario decirle al gobierno del estado que todavía está a tiempo para que se recupere la gobernabilidad, descuidó la parte social, la gobernabilidad, y eso es una responsabilidad del gobernador que tiene un compromiso de la sociedad, cuando rundió protesta se comprometió y olvidó los principios básicos; qué hacer, creo que le quedan algunos meses para que se reivindique”, reiteró.

Dijo que son muchos factores los que ha vivido el sector transporte, la falta de inversión, la falta de obra pública en los últimos doce años, luego viene la pandemia y no nos recuperamos, en todas sus modalidades, de la competencia desleal del transporte irregular hay grandes daños, aunado a todo ello, tenemos que agregar lo que estamos viviendo en este momento producto de la movilización del magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Nosotros como transportistas no tenemos ninguna posibilidad de superar el problema del desabasto de combustible, salvo que hubiera una reconsideración por parte del sindicato magisterial, y le hacemos un llamado en ese sentido para que haga una reconsideración y pondere por el bien de Chiapas, que por la ingobernabilidad y la inseguridad estamos ahuyentando el turismo del cual viven muchas y muchos chiapanecos; cada día vemos más alejado al turismo no obstante las maravillas por falta de gobernabilidad, estabilidad y paz social”.

Miranda Borraz reiteró que no solo las elecciones del 2 de junio están en juego, los ciudadanos tenemos que tomar una decisión, pero exigimos al gobierno las soluciones, por ello cobra relevancia la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, de la revocación de mandato, para que a mitad de una administración si no hay resultados hay que destituir a los malos funcionarios, tenemos la oportunidad de poder exigir resultados y los que vienen ahora hay que pedirle desde ahora resultados a favor de Chiapas, el desarrollo que tanto lo necesitamos.