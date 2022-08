El presidente de la Unión Sindical de Autotransportistas Discapacitados del Estado de Chiapas, Luis Eugenio Muñíz Guillén, solicita al gobierno del estado la autorización de unidades del transporte público adaptadas para discapacitados, que bien podrían circular en los bulevares Angel Albino Corzo, Belisario Domínguez, avenida central y calle central, para movilizar a personas con discapacidad.

Del 2010 a finales del 2020, el Sistema del Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez o Conejobus, circularon algunos autobuses con rampa adaptados para personas con discapacidad, pero no eran suficientes, su organización ha acondicionado un vehículo que le llama taxi universal, se trata de una combi Volkswagen modelo 1994, con la que han demostrado que es posible poner en servicio un vehículo adaptado para este tipo de personas.

Su carro es un prototipo de una unidad para personas con discapacidad, en el estado según el propio Luis Eugenio Muñiz, existen unas 500 mil personas que presentan está condición de discapacidad y que merecen vehículos de transporte adecuados, que les garantice una atención digna, de calidad.





Transporte público para todos: piden implementar vehículos para discapacitados



Vía: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Cuenta que su carro es muy fácil de usarlo, la persona que presente alguna discapacidad podría acceder a la unidad en silla de ruedas o descender de la misma sin el auxilio de una persona, debido a que la rampa es de fácil acceso, en el interior el vehículo cuenta con cinturón de seguridad para asegurar a los usuarios y protegerlos, de esta manera pueden ser movidos o desplazados a los lugares que sean necesarios en la capital del estado.

Muñiz Guillén comentó que cuando surgía el conflicto armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se conformó la unión, y desde entonces se ha buscando la adaptación de un vehículo adaptado para generar un servicio más incluyente en beneficio de este sector de la población, a 28 años de haberlo planteado y solicitado su aprobación, esto no ha ocurrido, la Secretaría de Movilidad y Transporte no ha accedido a generar soluciones justas.





En ese sentido, solicitó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, su intervención, la Secretaría de Movilidad y Transportes en vez de buscar soluciones, ha tratado de debilitar a la organización, la primera petición es que hicieran a un lado a su líder, además, los expedientes que se habían conformado para solicitar concesiones para los transportistas con discapacidad, han sido cambiados por otros nombres y apellidos.

“Queremos pedirle su apoyo para que la lista que tengo en mano sea publicada en el diario Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas, que ya no sigan poniendo más pretextos, hay compañeros a quienes no les quieren recibir sus documentos, no es justo, muchos expedientes vienen desde 1991, 1997, 1999, y no han sido atendidos con la solicitud de taxi universal. Necesitamos audiencia para explicar la situación que guarda nuestra gestoría”.