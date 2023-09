Transportistas exigen ser consultados sobre proyecto "Chiapas de Corazón" en Tuxtla Gutiérrez

La Alianza del Autotransporte no ha sido consultada por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) sobre la viabilidad para la movilidad en el proyecto del Circuito Interior Chiapas de Corazón en Tuxtla Gutiérrez, dijo el concesionario y presidente Bersaín Miranda Borras.

El proyecto del Circuito Interior Chiapas de Corazón los transportistas no lo conocen, no entendemos como se socializa y como lograr que sea una realidad y que sea exitoso, si nada más se hacen en los escritorios con gente que no sabe ni siquiera saben lo que se sufre para mantener un vehículo, dijo.

Nosotros somos y tenemos la visión para mejorar la calidad del servicio / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Nosotros somos y tenemos la visión para mejorar la calidad del servicio, lo que no hemos encontrado es servidores públicos responsables que garanticen la inversión en el transporte, los transportistas no le rehuimos a la modernización, estamos totalmente de acuerdo, pero no con las políticas públicas que se hacen detrás de un escritorio".

Hay muchas cosas que se hacen para ganarnos simpatía de la gente, no se está pensando en las nuevas generaciones, ya vienen los procesos electorales federal 2023-2024 y estatal 2024, para ganar la simpatía de la ente, reiteró.

No se está pensando en las nuevas generaciones el impacto de la perdida de recursos naturales, el cambio climático ya no es de que ahí viene el lobo, lo que estamos viviendo es producto del desequilibrio ambiental, pero no se piensa como servidor público en el bienestar de la población, reiteró.

Nosotros somos y tenemos la visión para mejorar la calidad del servicio / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Además, amenazan con retirar de las vialidades de impacto, boulevard Manuel Velasco Suárez, prolongación Caña Hueca, Reloj Floral, Quinta Norte y boulevard Los Laguitos, un total de 582 árboles con el pretexto de transplantarlos, pero no es la mejor opción, insistió.

Puedes leer también: Mujer tsotsil de San Juan Chamula elabora blusas patrióticas en Tuxtla Gutiérrez

Lamentó el concesionario que las organizaciones ambientalistas estén calladitas con el proyecto de construcción del el Circuito Interior Chiapas de Corazón, que tiene una longitud de 2.1 kilómetros de segundo piso en el que planean invertir dos mil 300 millones de pesos.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️

En ese sentido, puntualizó, la Alianza del Autotransporte no avala el proyecto denominado Circuito Interior Chiapas de Corazón, una vialidad de segundo piso que unirá los libramientos norte y sur desde la Antorcha de la Solidaridad hasta el boulevard Los Laguitos.