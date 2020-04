Transportistas no suspenderán sus actividades ante posible contagio de COVID-19

San Cristóbal de Las Casas.- Ante el temor de que autoridades de salud suspendan actividades de transportistas de San Cristóbal, y casos de contagio que se han dado con taxistas, este fin de semana se reunieron para acordar tomar las medidas preventivas que ha emitido el sector salud.

En un audio difundido a través de redes, Ezequiel Hernández Cruz, presidente de la Central Campesina Obrera del Transporte, se le escucha recomendar a los transportistas usar cubrebocas, gel antibacterial, y todo lo necesario, “para que vean las autoridades que estamos cumpliendo estas medidas de prevención, sino hacemos eso compañeros nos van a querer detener, tal vez, no lo sabemos”.

Remarcó que como transportistas es difícil suspender sus actividades, ya que además de llevar el sustento de sus casas, muchos rentan placas, entregan tarifas, tenemos enfermos, algunos están pagando sus unidades, “les pediría que nos mantengamos unidos y no nos espanten las autoridades, esperemos que todo el transporte participe”.

“No hagamos de esto un descontrol, al contrario busquemos la manera de protegernos, solamente así seguiremos trabajando, con orden y las cosas van salir bien”, refirió.

Otro de los líderes del transporte explicó que el Secretario del Transporte es una invitación para que pararán el 50 por ciento de del transporte, pero no les han ordenado, ya que por ley son libres de trabajar, “sigamos trabajando y no tengamos miedo, solo están en sus casas los que tienen dinero, tienen miedo, y los que son flojos”.

“Si el gobierno quiere que paremos paramos, siempre y cuando no paguen, así de fácil y sencillo es esto, el presidente de la república mando una iniciativa donde pide se nos 3 mil 200 pesos, que no se lo aceptaron, si no le aceptaron, nos pongamos a trabajar nosotros, lo demás es puro rumor, el documento que manda el secretario ni firma tiene siquiera, cuando quiera que paremos nos los tendrá que mandar personalizado”, concluyó.