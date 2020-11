Transportistas protestan por la nueva Ley de Movilidad y Transporte

El Congreso del Estado de Chiapas “nos ha dado el tiro de gracia” al sector al crear la nueva Ley de Movilidad y Transportes en el Estado de Chiapas, lo urgente era y sigue siendo combatir la corrupción, abrogar la anterior ley, se han desaparecido los Consejos Consultivos que opinaban y votaban para otorgar concesiones, permisos y modificaciones de ruta, expuso Bersaín Miranda Borras, dirigente del Movimiento Nacional de Taxistas y Transporte en General.

Durante una manifestación en Tuxtla Gutiérrez, dijo que antes de la aprobación de la iniciativa por parte de las y los diputados, sostuvieron una reunión de trabajo con el Secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa García, pero no sería publicada en tanto no se conociera por el sector transporte, aun cuando fuere avalada por el Congreso del Estado.

"Esperábamos ser escuchados y atendidos, pero no fue así, dejamos constancia de haber agotado el diálogo para construir una ley con un sano equilibrio, el argumento es que debe beneficiar a los usuarios, pero no debe dejar en estado de indefensión a quienes invertimos en el transporte, está en riesgo ahora el futo de los hijos debido a que se han hipotecado bienes para obtener financiamiento por parte de la banca privada y de esto no se han puesto a pensar quienes aprobaron la ley", añadió.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Dejamos constancia del interés por construir acuerdos porque también platicamos con el presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Kalyanamaya de León Villard, a quien pedimos la posibilidad de opinar antes de la aprobación de la ley, y aunque se comprometieron a no hacer nada a espaldas del sector, fue lo contrario".

"Pedimos los nombramientos de los comités técnicos tras ganar un proceso legal, ahora no nos pueden cuestionar de agitadores porque buscamos participar, no nos pueden criticar por hacer uso de nuestro derecho constitucional de la libertad de manifestación, nuestra manifestación es civilizada en busca de diálogo y resultados", señaló Miranda Borras.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Fuimos recopilando propuestas y llevamos tres planteamientos para que se pueda crear una ley acorde a los intereses de la sociedad, del gobierno y transportistas, estamos abiertos al diálogo de mutuo respeto y con dignidad, ojalá no sea necesaria la fuerza social, para avanzar", reiteró Bersaín Miranda.

Dijo finalmente que se ha consensado en el sector seguir la lucha por la vía legal y jurídica, paros escalonados, bloqueos de vialidades, el diálogo y la vía política para revertir la ley aprobada en recientemente por el Congreso del Estado, que también aprobó establecer como delito el fenómeno del pirataje o irregularidad en el sector transporte.