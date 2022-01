Tras 3 años del asesinato de Sinar Corzo, exige justicia defensor de DH

El abogado defensor de derechos humanos Luis Harvey Pérez Cruz, exigió este martes en Tuxtla Gutiérrez, esclarecer el crimen cometido contra Sinar Corzo Esquinca, el 3 de enero del 2019, en la cabecera municipal de Arriaga, si bien hay tres detenidos, dos señalados como autores materiales y uno como autor intelectual, el caso sigue impune.

Al cumplirse tres años del crimen cometido contra el defensor de los derechos humanos, seguimos demandando alto a la impunidad debido a que la actuación de las autoridades que tienen la obligación de garantizar la procuración y administración de justicia no convence, no se hace justicia, no se aplica la ley y existe preocupación porque el caso está estancado, dijo.





En conferencia de prensa en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, explicó que se han aportado todos los elementos para que las autoridades tengan todas las herramientas necesarias para la investigación, se han ratificado denuncias, sin embargo, se ha estancado el proceso, no hay castigo contra nadie, nadie sabemos quién mató a Sinar Corzo Esquinca, ni porqué.

Seguiremos distribuyendo carteles y volantes para exigir justicia, los tres indiciados siguen presos pero sin juicio, no hay juicio claro, ni transparente, están presos en el penal El Amate en Cintalapa, uno es Apolinar "N", suegro del ex presidente municipal de Arriaga, por el Partido Chiapas Unido, David "N" y dos homicidas materiales de quienes están reservados los nombres.

“Nosotros no fuimos quienes iniciamos, ni a David "N", ex presidente municipal, ni a su suegro, ni a ninguno de los señalados como autores materiales, solicitamos que se lleve a cabo el juicio de manera inmediata, pronta, expedita, no es posible que a tres años de los hechos no haya un juicio, que el Poder Judicial del Estado entienda que la dilación en este caso está poniendo en riesgo a los defensores de derechos humanos”.





Pérez Cruz dijo que la impunidad envía un mensaje de que se pueden matar en Chiapas defensores de derechos humanos sin que haya ni un solo detenido, la carpeta de investigación es la número 4019, después del crimen contra Sinar Corzo se cometieron otros cuatro contra activistas de derechos humanos, entre otros municipios en Aldama y Simojovel.

La Fiscalía General del Estado presentó el caso en el Poder Judicial y está en este ámbito poner la fecha para que el juicio se lleve a cabo, mismo que se encuentra en etapa intermedia desde hace tres años, y la exigencia es de justicia, castigo contra el crimen y eso es lo que exigimos también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación y a la presidencia de la república, apuntó.