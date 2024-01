Tras Bambalinas | ¡Guerra sucia, nulas propuestas de campaña!

Mientras en la región ya inició la guerra sucia entre los actores que desean aferrarse al hueso, otros simplemente siguen caminando, convenciendo al electorado. Lo peor de todo esto es que muchos no tienen ninguna posibilidad, no los quiere la gente y por ello recurren a la descalificación e injurias a través de perfiles falsos en las redes sociales.

Las encuestas que deberán ganar los que quieren abanderar a Morena en las alcaldías, debe basarse primeramente en la promoción natural de sus imágenes como ciudadanos ejemplares, que han ayudado a la gente, que siempre están y no buscar denostar con cuentas falsas como una artimaña sucia y corriente. El electorado ya está cansado de todo ello, lo que buscan es escuchar propuestas verdaderas y que se puedan resolver de inmediato.

Lo que ha quedado claro detrás de toda esta guerra, es que no hay trabajo de la policía cibernética y que la población fuera de tiempos electorales sufre los embates de los robos de cuentas, mismas que son utilizadas para cometer fraudes y extorsión.

Por cierto, en Cacahoatán se están dando con todo, y no precisamente con perfiles falsos, a través de medios digitales han evidenciado denuncias públicas a través de “registros de atención”, por violencia específicamente, así también imágenes con contenidos de desnudez, lo que realmente afecta en gran medida la popularidad y quizá hasta la candidatura. Mucho ojo, aquí se pondrá más caliente el tema.

REFLECTORES.

Ivonne de León trabajó conmigo en Diario del Sur y por circunstancias personales cada uno ha decidido tomar un rumbo distinto, sin alejarnos de los medios.

Recientemente me envió un mensaje, que me alegró mucho porque ahora dedicará tiempo completo a lo que tanto apasiona y compartiré con agrado tal y como me llegó al WhatsApp.

“Te comparto la realización de un sueño: contar con un espacio en el que podamos interactuar con charlas, talleres, y actividades varias que vayamos sumando en el camino.

Se llama Adelfa café, pero eso es sólo el pretexto para este rinconcito que puedes hacer tuyo ¿Quieres exponer? ¿Reunirte con tu equipo? ¿Hacer una presentación? Dime y lo agendamos amorosamente. Aquí estamos con ánimo de que encuentres tu luz, por eso tendremos actividades de lunes a viernes, siempre de 7:00 a 8:00 de la noche.

Lunes: Ágora, los temas son de espiritualidad alternativa, deidades, corrientes ideológicas ancestrales, energía, etc.

Martes: Círculo de proceso de duelo; miércoles: Círculo para el proceso de una ruptura; jueves: Taller: Decretos y ley de Asunción; viernes: Incubadora de proyectos. Las actividades son guiadas por Ivonne de León, comunicóloga y terapista experta en temas de sanación.

La cuota de recuperación es de 50 pesos. Aunque puedes anotarte en todas las que desees, sí es importante que te inscribas vía WhatsApp al 962 3304060 para apartar tu lugar ya que el cupo es limitado. Nuestro horario a partir de este lunes 8 de enero es de 4:00 a 8:00 p.m. Ven a tomar un cafecito con pan, el servicio de consumo es básico pero muy rico y preparado con harta energía positiva para que no sólo te satisfaga, sino que alimente a tu Yo Soy.

Estamos en 9a norte, par vial entre 3a y 5a oriente, donde veas un jardincito en la banqueta, esa es la brujiseñal. Gracias por visitarnos, si quieres saber más sobre nuestros productos, servicios o deseas agendar una cita, puedes comunicarte vía WhatsApp al 962 3304060.

Nos leemos en la próxima …

Contacto: checha.informa@hotmail.com