Tras el Covid-19 no todos podrán festejar el día del padre

Hijos e hijas que perdieron a su padre por el coronavirus, relataron para Diario del Sur que es una pesadilla que no le desean a nadie, pues no tuvieron la oportunidad de despedirse de su ser querido, no pudieron realizar rezos, tampoco hubo velorio de cuerpo presente como tradicionalmente se hacia antes de la aparición de este virus, que ha matado a miles de personas en México.

Las familias consideran que uno de los factores por los cuales muchas hijas e hijos se quedaron sin su papá y que no los podrán abrazarlos el domingo 20 junio "Día del Padre", fue la falta de recursos económicos, ya que esta enfermedad es demasiada cara y muchas familias de escasos recursos no pudieron cubrir los gastos médicos para comprar los insumos como: oxígeno, medicamentos y hasta mascarillas especiales





Todos te quedaban viendo feo por el temor a contagiarse de esta enfermedad que puso de cabeza al mundo





Carlos "N", cuyo padre falleció durante el picó de la contingencia sanitaria, comentó que fue un proceso muy difícil perder al líder de su familia, no sólo porque no pudieron despedirse, sino porque además enfrentaron el repudio social pues, dijo "todos te quedaban viendo feo por el temor a contagiarse de esta enfermedad que puso de cabeza al mundo".





"Nosotros experimentamos el sentir de que los vecinos, amigos y hasta los propios familiares nos dejaran de hablar y se alejaran por el temor a contagiarse de esta enfermedad, pero es entendible, ya que nadie sabia de esta enfermedad en ese entonces", expresó.

Añadió, "el no poder estar cerca de él, de su ataúd, no puedan despedirse y vivir todo el proceso desde que se enferma hasta que perdió la batalla contra esta enfermedad es muy difícil recordar esos momentos y la verdad no se lo desea a nadie".





El principal problema para combatir este padecimiento es el dinero, porque todos los medicamentos son muy caros. / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





Señaló que ellos con tal de salvar la vida de su padre tuvieron que recurrir al endeudamiento, para no quedarse con el remordimiento de no haber hecho lo necesario para que superara esta enfermedad su ser querido, quien finalmente murió el 2 de julio.

"Notros gastamos más de 100 mil pesos para tratar de salvar a mi papá de esta enfermedad, pues solo en dos dosis de un medicamento nos gastamos 40 mil pesos, pues en el hospital covid del ISSTECH no lo tenían, además teníamos que cargar diariamente el tanque de oxígeno para mantenerlo con vida", puntualizó.

Laura "N", externó que ella, su hermana y sus hermanos todavía festejaron a su papá el año pasado con una comida, pero este 20 de junio "Día del Padre" no lo podrán hacer de nueva cuenta, porque el coronavirus se los arrebató el dos de agosto del 2020, esto, luego de pasar un mes internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.





Esta enfermedad trajo mucho dolor a miles de familias que el día de padre tendrán que ir a dejar flores a los panteones





"Esta enfermedad trajo mucho dolor a miles de familias que el día de padre tendrán que ir a dejar flores a los panteones, principalmente a la mía, pues un tío también perdió la batalla contra esta enfermedad y fue precisamente el día del padre" platico para esta cada editorial.

Detalló que el principal problema para combatir este padecimiento es el dinero, porque todos los medicamentos son muy caros, pero con ayuda de toda su familia pudieron juntar más de 100 pesos para tratar de salvar a su papá, pero fue inútil la virus ya había hecho irreversible la enfermedad.

"Mi papá fue una de las tantas personas que no creía en la enfermedad, recuerda, nos decía que no creía que fuera para tanto, pero de mi familia no fue el único que se contagio y perdió la vida por esta terrible enfermedad. Fue hasta que murió un tío por este virus que empezó a decir que nos cuidáramos, desafortunadamente, para él fue muy tarde", abundó.

Carlos y Laura pidieron a los ciudadanos que sigan manteniendo las medidas sanitarias contra el coronavirus, para que no se conviertan en parte de las estadísticas de las familias que se quedan sin un ser querido y el próximo año pueden abrazarlos, llevarlos a comer y pasar momentos increíbles.

Finalmente pidieron a todos los que tiene a su padre con vida que los valoren, principalmente si son personas de la tercera edad, pues una vez que fallecen se les extraña mucho en cada momento y más en fechas como el Día del Padre.

Diario del Sur busco datos oficiales de cuantos jefes de familia han perdido la vida desde que inició la contingencia sanitaria del Covid-19 a la fecha, pero no se pudo obtener información al respecto.





Familiares dicen que no desean esta enfermedad para nadie pues no poder despedirse incrementa el dolor de la pérdida. / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur