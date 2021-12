Tres municipios de Chiapas esperan elecciones extraordinarias el próximo 3 de abril

El Congreso del Estado aprobó la realización a elección de elecciones extraordinarias para el primer domingo de abril del 2022, y las personas que resulten electas en esos comicios, rendirán protesta el día 1 de junio del 2022 y fungirán como tales hasta el 30 de septiembre del 2024.

En sesión ordinaria del pleno de la LXVIII Legislatura Local presidida por la diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, se aprobó comicios extraordinarios para el 3 de abril en Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra, donde no hubo elecciones el 6 de junio y en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, dónde anularon los comicios por violencia.





El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas revocó la designación de Concejos Municipales para estos 6 municipios por 3 años, hecho por la Comisión Permanente de la pasada legislatura local el 30 de septiembre, sin embargo, dejó en firme el funcionamiento de estos órganos administrativos municipales, hasta que rindan protesta las autoridades electas en esa elección extraordinaria.

El diputado local Isidro Ovando, de Morena, destacó la atención a las personas con discapacidad, 65 mil 368 personas en total que reciben una pensión de 2 mil 700 pesos bimestrales con un monto de mil 058 millones de pesos, aunque se requiere la atención de la persona con discapacidad de 30 a 64 años más de 350 millones de pesos por año, a cambio de que se elimine el financiamiento público a partidos políticos.

Por otra parte, la diputada Alejandra Medina, de Morena, expuso que a tres años de los gobiernos federal y estatal a pesar de los avances hay pendientes, en tanto que por el PT, Mario Humberto Vázquez López, sostuvo que a tres años del sexenio hay una revolución de las conciencias en Chiapas y en el país con los programas gubernamentales.

El Congreso del Estado aprobó la realización a elección de elecciones extraordinarias para el primer domingo de abril del 2022/ Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Espera que el informe del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, este miércoles ante los chiapanecos de cuenta de los avances, la misión tiene que seguir siendo no mentir, no robar y no traicionar,

Por el PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dijo que el proceso electoral extraordinario es resultado del empuje del pueblo, el Estado Mexicano deberá garantizar las condiciones de seguridad para que el pueblo ejerza sus derechos en los comicios extraordinarios en Venustiano Carranza, Siltepec, Honduras de la Sierra, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa.

Mientras que el presupuesto para el 2022 tiene que ser muy congruente atendiendo las necesidades de las y los chiapanecos, y que se vislumbra cercano a los cien mil millones de pesos, que entre otros proyectos debe incluir la apertura de las guarderías para hijos de madres trabajadoras.

Paola Villamonte Pérez, diputada local de Morena, reconoció la atención a personas con discapacidad desde los programas sociales del gobierno federal. Finalmente, el diputado local Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, dijo que Chiapas no ha sido olvidado por la federación, para el 2022 tendrá un monto cercano a los cien mil millones de pesos.