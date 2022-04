Tribunal Electoral confirma resultados de jornada electoral local extraordinaria

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas resolvió la impugnación presentada por partidos políticos tras los resultados de las elecciones locales extraordinarias del pasado 3 de abril en los municipios de Venustiano Carranza, El Parral, Emiliano Zapata y Siltepec, así como el recurso presentado por la no realización de los comicios en Frontera Comalapa.

En los expedientes TEECH/JDC/017/2022, además de sus acumulados TEECH/JDC/018/2022, y TEECH/JDC/019/2022, promovido por ciudadanos y ciudadanas del municipio de Frontera Comalapa, en contra del Acuerdo IEPC/CGA/043/2022, mediante el cual se aprobó no realizar elecciones para miembros de ayuntamiento, desechó el medio de impugnación al no contar con la firma autógrafa y los promoventes no dieron cumplimiento al requerimiento de ratificar la firma de las demandas respectivas.

Por lo que, el pleno, a través de la secretaria general del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, se informó de esta determinación a la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto del cumplimiento del acuerdo de sala del expediente SX-JDC- 6184/2022 y acumulados.

Mientras tanto, en el expediente TEECH/JIN-M-EX/001/2022, y su acumulado TEECH/JIN-M-EX/002/2022, promovido por Partidos Políticos Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional, a través de sus representantes acreditados ante el Consejo Municipal Electoral de Venustiano Carranza, confirmó el resultado de cómputo de la elección de miembros de ayuntamiento, declaró la validez y entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección de miembros de ayuntamiento a favor de la Coalición Juntos Haremos Historia integrada por Morena y el PVEM.

El TEE resolvió la impugnación presentada por partidos políticos tras los resultados de las elecciones locales extraordinarias del pasado 3 de abril / Foto: Tribunal Electoral

Por otra parte, en el expediente TEECH/JIN-M-EX/003/2022, promovido por representante propietario del Partido Político Encuentro Solidario acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Siltepec en contra de los resultados obtenidos en la elección extraordinaria a miembros del ayuntamiento, también confirmó la declaración de validez de la elección, la expedición y entrega de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

En el expediente TEECH/JIN-M-EX/004/2022, y sus acumulados TEECH/JIN-M-EX/005/2022, TEECH/JIN-M-EX/006/2022, TEECH/JIN-M-EX/007/2022 y TEECH/JIN-MEX/008/2022, promovido por ciudadanos, el Partido Revolucionario Institucional y Encuentro Solidario, así como Movimiento Ciudadano y MORENA, de la elección de miembros del ayuntamiento de Emiliano Zapata, confirmó el resultado de cómputo de la elección, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría y validez a favor de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena y PVEM.

En El Parral debido a que no se impugnó, se mantienen los resultados de las elecciones a favor de la coalición integrada por los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Verde Ecologista de México, en Honduras de la Sierra no hubo elecciones, el Congreso del Estado prolongará las funciones de las actuales autoridades municipales.

Los actores políticos que así lo consideren podrán acudir a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o a la Sala Superior, este proceso concluirá el último día de mayo, toda vez que los electos el 3 de abril tomarán posesión el 1 de junio y durarán en el cargo hasta el ultimo día del mes de septiembre del 2024, en tanto los concejos municipales de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, en funciones desde el 1 de octubre del 2021, seguirán en funciones.