Tribunal Electoral sigue la impugnación de la elección de Ruben Zuarth

En el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) sigue la impugnación de la elección de Rubén Antonio Zuarth Esquinca, como presidente del Comité Directivo Estatal del partido Revolucionario Institucional (PRI), el consejero político estatal ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Alfredo Araujo Esquinca, insiste en que se debe revocar la designación del diputado local por el principio de representación proporcional por haber sido electo en un proceso interno que violó los estatutos.

El presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Tony Aguilar Pérez, ha sostenido que el procedimiento para la elección del Comité Directivo Estatal del PRI es legal porque el Consejo Político Estatal el 30 de enero de este año determinó el método de elección, el 31 de enero emitió la convocatoria y delegó a esta comisión llevar a cabo la elección que emitió formatos para el registro el 13 de febrero, se registró una fórmula y el 17 de febrero se eligió a Zuarth Esquinca.





Alfredo Araujo explica que si se hace justicia a la militancia desde el TEECH debe ser removido del cargo Rubén Zuarth, primero porque el supuesto presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos y Secretario Técnico del Consejo Político Estatal no era responsable de esta estructura, su función era ilegal, toda vez que el que fue electo por Secretario Técnico del Consejo Político Estatal fue el ex diputado local, ex diputado federal y ex secretario de gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco.





Precisa que Mario Carlos Culebro, se retiró de la Secretaría Técnica del Consejo Político Estatal para participar en las elecciones del 6 de junio del 2021, el periodo de Tony Aguilar concluyó el 1 de octubre del 2021, y el Consejo Político debió convocar a la elección de un nuevo secretario y en cambio, prolongó el periodo de Aguilar Pérez, que fue quien condujo el proceso interno para la elección al margen de la ley de Rubén Zuarth, diputado local plurinominal en la actual LXVIII Legislatura que tomó posesión el 1 de octubre del 2021.

Después de esta fecha debió celebrar el Consejo Político Estatal del PRI sesión para nombrar a nuevo titular de la Secretaría Técnica o ratificar en el cargo a Tony Aguilar, lo que no ocurrió, por lo que sus actos durante el desarrollo del proceso interno fueron en todo momento al margen de la ley y de esas acciones ilegales producto la designación el diputado local Rubén Antonio Zuarth Esquinca, por lo que su designación carece de validez estatutaria.

De acuerdo con Alfredo Araujo, la magistrada ponente Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, y el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tienen que hacer justicia a la militancia, limpiar el proceso interno y reponer el procedimiento para que la elección se realice con base en los estatutos, no más fraudes, no más fraudes a la ley, si el diputado local quiere ser dirigente que compita con limpieza y se abra la convocatoria cumpliendo con la legalidad.