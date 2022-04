Tribunales electorales determinarán la situación de Carranza: Consejera

Luego de que no se instalaron 25 casillas de las 79 que se tenían programado instalar en las elecciones del 3 de abril pasado en Venustiano Carranza, el Consejo Municipal Electoral deberá entregar constancia de mayoría a la planilla ganadora, y si no están conformes con los resultados, los partidos políticos contendientes tienen el derecho de acudir al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, dijo la consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Sofía Margarita Sánchez Domínguez.

Aseguró que serán los tribunales electorales los que determinen la nulidad o no de las elecciones de miembros de ayuntamiento de Venustiano Carranza, el plazo para la impugnación que podrían realizar los partidos políticos comenzará una vez que se entregue la constancia de mayoría y valides a la planilla ganadora, serán cuatro días posteriores, si no hay impugnación, se sostendrán los resultados determinados por el electorado que acudió a las urnas y tomará posesión la planilla el 1 de junio.





Aclaró que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana no tiene atribuciones para declarar la invalidez de una elección, eso le corresponderá al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a la Sala Regional y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nosotros solo dimos una muestra de cuál era la voluntad popular, sin embargo los partidos políticos que no estén de acuerdo con ese resultado o la ciudadanía que no esté de acuerdo podrá hacer valer sus derechos por la vía jurisdiccional.





Fotos de los campesinos emitiendo su voto en una de las urnas en Venustiano Carranza / Foto: Cortesía Juan Pablo, habitante del municipio





Los contendientes en el municipio de Venustiano Carranza son por la coalición Juntos Hacemos Historia integrada entre los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional y el PVEM, José Luis Avendaño Borraz; por Movimiento Ciudadano Chiapas, Carlos Orlando Alfonso Solano; Partido Revolucionario Institucional, Iasías Montes de Oca Rodríguez y por Chiapas al Frente conformada entre el PAN y PRD, Omar Obeth Estrada Torres; de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, aventaja José Luis Avendaño Borraz.

Sánchez Domínguez reconoce la disponibilidad de los electores de Venustiano Carranza que a pesar de los escenarios que impidieron la instalación de 25 casillas, el pasado domingo se manifestaron en las urnas y eso es una muestra de su interés por la paz, el progreso, el desarrollo y la integración de su ayuntamiento por la vía democrática.