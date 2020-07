Tromba dejó a más de 800 personas sin hogar

Alrededor de 800 personas lo perdieron todo luego del paso de la tromba que azotó sus viviendas y les arrebató lo poco que tenían, durante la tarde de este miércoles 15 de julio en la capital chiapaneca.

Y es que solo fueron unos cuantos minutos para que cientos de familias de las colonias Loma Bonita, Paulino Aguilar, Arroyo Blanco y San Pedro Progresivo de Tuxtla Gutiérrez (en la zona nororiente de la capital) se quedaran sin hogar; el patrimonio que construyeron durante años, se lo llevó la tromba.

“Ahorita no tengo casa, puede venir otro aguacero, ayer me pegó la lámina (en la cara), porque ya no hallábamos dónde nos íbamos, qué hacía yo enferma, siquiera que estuviera buena, me está ayudando la pobre gente para que levante mi lámina”, relata Romina Ramírez, una persona de la tercera edad, quien junto a su esposo vieron el paso de la “culebra de agua” que afectó su vivienda.













La verdad ellos se quedaron sin nada, todo se lo llevó el viento, ni ropa ni nada les quedó y lo que pedimos que el gobierno nos pueda apoyar, ellos se quedaron sin nada, ustedes lo pueden comprobar, afirma Angélica Ramírez Sánchez, nieta de doña Romina, quien junto a sus hermanas y primos ayudaban a levantar lo poco que quedó de la casa de sus abuelos.













Son familias que viven en la periferia de la ciudad, la mayoría son humildes y de escasos recursos, quienes después de los hechos recogían lo poco que les quedaban y trataban de recuperar algunas láminas y maderas para reconstruir un techo.

Pero no es fácil, con el pasar de los días se han percatado que lo han perdido casi todo, menos la esperanza de comenzar de nuevo; se quedaron sin electrodomésticos, sin ropa, sin alimentos y sólo esperaban que las autoridades pudieran ayudarles a recuperar lo poco que poseían.

























Las cifras oficiales de acuerdo a Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, tiene el registro de 250 familias afectadas, lo que representa alrededor de 800 personas que se quedaron sin su hogar o presentaron daños de consideración.

La Comandancia de la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III para ayudar a las familias con alimentos, donde aún falta que se determiné si se activará o no la Declaratoria de Emergencia, con la cual se les proporciona a los afectados materiales para construir sus viviendas.













De primera mano se han incrementado y se percibe que supera la capacidad del municipio para poder atender a este número de gente afectada, por lo tanto, el día de mañana habremos de presentar la información y ellos a su vez solicitan a Conagua y se conjugan los elementos para determinar si habrá o no declaratoria de emergencia, señaló Elizabeth Hernández, secretaria de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez.