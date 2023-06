Violencia acecha al turismo en Chiapas; hoteleros se muestran preocupados

San Cristóbal de las Casas.- Luego de los hechos violentos que se han suscitado desde la tarde del pasado martes en Ocozocoautla, donde fueron privados de la libertad a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y que hasta esta tarde del miércoles continúan desaparecidos, mientras los empresarios de San Cristóbal preocupados por la violencia en la entidad, exigen al gobierno del estado y federal apliquen el estado de derecho en Chiapas, para que su gente pueda caminar y vivir en paz en las calles y carreteras.

Al respecto, Guadalupe Moguel Gómez presidenta de hoteleros de San Cristóbal de Las Casas, en entrevista telefónica dijo que es lamentable lo que está pasando en el estado de Chiapas y que esto ahuyenta el turismo, pide al gobierno federal y estatal, en nombre de los empresarios de San Cristóbal aplicar el estado de derecho porqué los chiapanecos merecen caminar libremente en las carreteras, en las calles, así como sus visitantes.

"Mi opinión es la misma, el gobierno sigue viendo para otro lado y sigue insistiendo que no pasa nada y sí pasa de todo en el estado y que día tras día qué pasa todo se agrava la situación en la inseguridad, se ve más grave cada día en el estado, el gobierno debe de gobernar para todos los chiapanecos porque es lamentable lo que ocurrió en Ocozocoautla y que esto ya no debe de ocurrir", señaló Moguel Gómez.





La empresaria hizo un llamado al gobierno a resolver este problema tan grave, "Si luchó tanto para llegar a ser gobernador, entonces realmente que gobierne para solucionar este problema de inseguridad en el estado, queremos libre tránsito por las carreteras, queremos caminar sin miedo pero el gobierno tiene que trabajar para combatir la inseguridad, la inseguridad está golpeando a todos los sectores como el nuestro".

Finalmente, opinó sobre las próximas vacaciones que se avecinan y dijo que perjudica el turismo sobre la inseguridad que prevalece en Chiapas, "claro que lo perjudica esperemos que no haya tantos bloqueos en esta temporada vacacional y que nuestro turismo no sufran asaltos, no sufran horas de esperas en las carreteras, el gobierno tiene que hacer algo para evitar más enfrentamientos y evitar más bloqueos carreteros".