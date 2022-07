Tomas clandestinas de agua en Tuxtla impide pagar adeudos: René Farrera

En Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez asciende a 600 millones de pesos, lamentablemente no vamos a recuperarlo todo, pero al menos uno 30 por ciento sería oro puro para reparar fugas y drenaje, dijo el director René León Farrera.

Por otra parte, el clandestinaje que roba el agua es muy elevado, unos 5 o 10 hogares por manzana, es decir, suman unas 20 mil las tomas clandestinas en la capital y que lamentablemente construyen la toma con material que no resiste y constantemente se generan fugas.

Comentó que las fugas en la ciudad se generan por la mala calidad y por la antigüedad de la tubería, no es un servicio continúo pero entre 15 y 20 fugas nuevas, no obstante que diario se reparan 20, es imposible abatir ese índice por lo viejo de la tubería y mal instaladas clandestinas.

León Farrera señaló que el bombeo de agua a la ciudad es de Ciudad del Agua y Santo Domingo de Chiapa de Corzo de 2 mil 400 metros cúbicos de agua por segundo, pero el alto deterioro de la red en el primero, segundo y tercer cuadro de la ciudad es muy elevado, desde hace muchos años el SMAPA usó materiales que ya no están en el mercado y de muy mala calidad, de concreto.





Explicó que en el sistema tenemos 5 millones de metros cúbicos de agua mensuales generándose pero se cobran 2 millones, casi un 69 por ciento se pierde, el déficit está en las fugas y en el clandestinaje, de las 140 mil tomas contratadas un 50 por ciento, es decir, unas 69 mil ya no se les mide el volumen que usan porque el medidor está fuera de vida útil.

En ese sentido, SMAPA requiere de unos 50 mil medidores por 500 pesos cada unos, para poder avanzar en la atención de ese grave problema, pero tenemos un déficit porque nuestros ingresos solo provienen de los usuarios, de nuestro costo de operación se pagan 20 millones de pesos bimestrales en energía eléctrica y otros 19 millones de pesos en personal mensual en nómina.

Solamente aplicamos entre unos 3 a 5 millones de pesos mensuales en mejoras, mantenimiento, reparación de fugas y cambio de medidores y no tenemos para mejorar el servicio de manera integral, lo triste es que se cortará a los morosos el agua a partir del próximo mes de septiembre y contra los que no pagan se les hará todo el cobro que tienen pendientes, vamos con mucha energía para poder ingresar lo que nos deben, enfatizó León Farrera.





Los pozos desde donde se distribuye agua en pipa en hogares de diversas colonias de la capital los controla la Comisión Nacional del Agua, a quien también el SMAPA paga por el uso del agua del río Grijalva y Santo Domingo, una cuota trimestral de acuerdo con los litros de agua por segundo extraído, un promedio de 3 o 4 millones de pesos trimestrales, informó.

Aclaró que en el caso de las más de 50 colonias irregulares en la capital del estado estás no reciben agua del SMAPA porque no cuentan con red debido a la falta de muchos servicios públicos municipales, por ello no podemos aguantar más, vamos a cortar a los que no pagan y son los que desperdician más el agua, el sistema ha sido abandonado en 24 años y tenemos que capitalizamos para mejoras.

Comentó que desde el SMAPA no hemos actuado por que el agua es importante para el aseo frente a la pandemia del Covid 19, pero vamos a contratar a las empresas para esas acciones, el bombeo es caro, la mayor parte de los usuarios reciben dos o tres días por semana, menos en las colonias irregulares por falta de líneas de conducción.

Finalmente, dijo que el caso de los lavados de autos que utilizan agua, les han colocado medidores ultrasónicos con un control del agua y pagan el agua que usan, con ello se controla el uso, la tarifa dependen del uso para los hogares, la residencial, la comercial, industrial y servicios públicos.