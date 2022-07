Tuxtla en caos por votaciones internas de Morena

Un caos en el Centro de Votación instalado en el Domo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) ubicado en Boulevard Julio Sabines y Libramiento Norte de la capital, para elegir a consejeros políticos estatales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

La entrada está en la esquina de estas dos vialidades, una de las filas se extiende al menos unos 700 metros o más, hay hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dicen los papás, no se podían quedar sola en casa, pero ya hay desesperación de quienes se ubica en la parte última de la fila a la altura de la entrada de la cabecera sur del Estadio Zoque Victor Manuel Reyna.

Mientras en la entrada al centro de votación se incorporan todos cuántos pueden, en la parte última no avanza la fila, en el otro lado, desde la entrada hacia el libramiento norte poniente hay otra fila, dicen de la tercera edad, que tampoco avanza y hay de todas las edades.





Un caos en el Centro de Votación instalado en el Domo del ISSTECH, para elegir a consejeros políticos estatales del partido Movimiento de Regeneración Nacional / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En la esquina de estas dos vialidades se encuentra patrullas que vigilan el centro de votación en el Domo del ISSTECH en Boulevard Julio Sabines y Libramiento Norte, la número PC - 577 de Tránsito Municipal, la 21218 de la Policía Estatal, la 21318 de la Policía Estatal, la 21264 de la Policía Estatal, la 21408 de la Policía Estatal, la 0075 de la Policía de Tránsito Estatal y la 21211 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Fue necesario impedir la circulación en el Boulevard Julio Sabines del libramiento norte al boulevard de Las Culturas, hacia la cabecera sur del estadio, ello debido a la multitud de militantes y simpatizantes de Morena que desean votar para elegir en Tuxtla Gutiérrez a 20 consejeros políticos estatales de Morena, 10 correspondientes al distrito electoral federal 6 y 10 correspondientes al distrito electoral 9, la capital es cabecera de ambos, cinco propietarios y cinco suplentes.





Todos son sede, hambre, calor debido a las altas temperaturas, ahí se encuentran puestos de tacos, tortas y empanados que están haciendo su buen negocio, también hay quienes aprovechan a ofertar bolis, paletas, para hacer frente al calor, en las filas hay adultos mayores son bastón y a otros que les tuvieron que llevar sus sillas para hacer las cómoda la espera de ejercer su derecho al voto.

Las filas no avanzan, mientras en la entrada persisten los reclamos, de no empujar, hacer bien las filas, no dejar que nadie se meta, mientras los raspados se siguen ofreciendo a los morenistas molestos en espera de tener la oportunidad de acceder al centro de votación para votar con su credencial de elector.





El partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) elige este sábado en Chiapas 130 consejeros políticos estatales, 5 hombres y 5 mujeres en cada uno de los 13 distritos electorales federales, serán en su momento, tendrán la responsabilidad de elegir a la nueva dirigencia local y serán los responsables de conducir a partir del 2023 el proceso electoral local y federal para las elecciones del 2024 en qué se elegirán al próximo presidente de México, gobernador del estado, senadores, diputados federales, diputados locales y miembros de ayuntamientos, mientras tanto, en un caos accesar al centro de votación en la capital del estado.