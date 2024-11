La inseguridad en Tuxtla Gutiérrez es una realidad alarmante para Chiapas

"Tuxtla Gutiérrez perdió el certificado como "Comunidad Segura" que le fue otorgado en el 2011 por el Instituto Karolinska de Estocolmo, porque junto con Tapachula son las ciudades más inseguras del país", afirmó el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís.

Sostiene que la seguridad debe ser un asunto prioritario para Chiapas, ahora está catalogado a nivel nacional e internacional que Tapachula y Tuxtla Gutiérrez son las ciudades más inseguras del estado cuando antes se certificó a la capital y a Chiapas como estado seguro.

Ahora, dijo el abogado, estamos sufriendo los embates de la delincuencia organizada porque ya no se puede vivir en paz, ningún estado puede progresar cuando le quitan el producto de su trabajo, hay miedo de salir a la carretera porque existe el riesgo de que le quiten su vehículo o corre riesgo de que lo priven de la vida.

Presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

La percepción que tiene la sociedad chiapaneca es de pánico, de terror y sobre todo, de inseguridad porque el estado ha sido incapaz de proporcionar esa seguridad que reclamamos los chiapanecos. El Estado Mexicano no participa en estos temas porque también tiene miedo, se esconde la policía, abundó Servando Cruz.

Reclama que la solución no se alcanza con esconderemos o con tratar de minimizar el problema, o que se quiera hacer creer que no existe o que se actúe con indiferencia. La forma de abordar los problemas es enfrentar la realidad y buscar las mejores estrategias, las mejores personas, hombres y mujeres que puedan afrontar esta problemática, lo que no ha sucedido en este gobierno y no creo que no vaya a abordar porque entregará el 8 de diciembre, "ya no va a hacer nada este gobierno".

El abogado insiste que "todos estamos esperando en la confianza de que don Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, el nuevo gobernador, cuando entre en funciones, pueda él hacer algo para la sociedad y yo aprovecho a invitar a toda la sociedad, a las personas, a los sectores productivos, a que nos unamos al nuevo gobierno para que juntos podamos afrontar este tema puesto que se requiere del concurso social y de la participación de todos".

Pero obviamente la mayor responsabilidad la tiene el gobierno porque a todas luces se sabe a dónde llegan los criminales con armas de alto poder y en plena ciudad hacen lo que quieren y nadie los para, nadie les dice nada, nadie evita que cometan actos delictivos como el cobro por derecho de piso, el cobro por vivir, se apropian de las empresas, casas, terrenos, vehículos y nadie quiere invertir cuando no hay seguridad y eso causa retraso al estado, puntualizó.Pie de foto: