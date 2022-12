Tuxtlecos rechazan la liberación de nuevas concesiones para taxis

Tras el anuncio de la liberación de mil 620 nuevas concesiones en la modalidad del transporte público de taxi, el operador de la unidad 03 de la ruta 109 del transporte colectivo que circula del centro al Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez, dijo que no era necesario, porque se va a inundar la capital de vehículos y difícilmente cumplirán con el retiro de las unidades que circulan de manera ilegal o los llamados piratas.

Juan José López, un cuidador que utiliza el transporte público, compartió que en la capital circulan un promedio de 7 mil unidades de combis, de las cuales el 40 por ciento está en condiciones de funcionamiento y el 60 por ciento ya debe ser retirada de circulación.

El mal estado es que les falta mantenimiento, son unidades muy viejas, sus bancas muy viejas, incómodas, sobre todo para personas adultas mayores, hay carros que les hace falta ventilación, se habla de que cuando hay liberación de concesiones está presente la corrupción que es el fenómeno que incide en el beneficio que otorga un concesión del transporte público.





Otro ciudadano usuario del transporte público expone que hay muchos intereses en el otorgamiento de concesiones, pero lo que hace falta es un verdadero ordenamiento, es decir, hay que retirar a los carros piratas, los carros actuales en taxis y combis, no están tan bien, hay muchas unidades en malas condiciones que hay que sustituir para que haya un mejor servicio.

Unidades amparadas o con número de permiso operan de manera irregular, el operador de la unidad taxi 4058 con número de amparo 1912/2014, prefirió no darnos su comentario sobre el posible retiro de circulación de las unidades irregulares.





El responsable de la unidad irregular con número de permiso NP-0683 con placas de circulación DRM-669-A, tampoco estuvo en condiciones de darnos su opinión, o si ha sido incluido entre los mil 620 nuevos concesionarios en la modalidad de taxi.

Usuarios en las terminales del transporte público en la modalidad de colectivo en el centro de la capital, no quisieron calificar el servicio que reciben de este sector, mientras que el operador del taxi número económico 3 mil 141, dijo que hay muchos intereses en el otorgamiento de concesiones, le dan al que no deben, y no le dan al que deben, en su caso lleva seis años de chofer y no ha tenido la posibilidad de ser beneficiado.